De ce apare incontinența urinară de stres și cum poate fi prevenită

22 octombrie 20250 commentarii

Incontinența urinară de stres reprezintă o problemă frecvent întâlnită, în special în rândul femeilor, și poate afecta semnificativ calitatea vieții. Deși subiectul poate părea dificil de abordat, e important să știi că există soluții concrete pentru a gestiona această condiție. Continuă să citești pentru a afla de ce apare incontinența urinară de stres și ce poți face pentru a o preveni!

Ce este incontinența urinară de stres și de ce apare?

Incontinența urinară de stres presupune pierderea accidentală a urinei atunci când presiunea crește la nivelul abdomenului, ca în timpul râsului, tusei sau al exercițiilor fizice. „Stresul” din denumire se referă la factori de stres  fizici, nu la stresul psihologic.

De ce apare incontinența urinară de stres?

Această problemă apare când structurile de susținere ale tractului urinar inferior se slăbesc. În condiții normale, mușchii planșeului pelvin și sfincterul urinar mențin uretra ferm închisă, permițând vezicii să se destindă pe măsură ce se umple. Când aceste țesuturi își pierd tonusul și elasticitatea, chiar și o forță minimă (precum râsul, strănutul, tusea sau ridicarea de obiecte) exercită presiune asupra vezicii, depășind capacitatea sfincterului de a etanșa uretra și cauzând scurgeri.

La femei, cauzele principale ale incontinenței urinare de stres includ sarcina, nașterea naturală sau înaintarea în vârstă. La bărbați, o cauză frecventă este reprezentată de problemele cu prostata. Alte cauze comune ale incontinenței urinare de stres pot fi: diabetul, accidentul vascular cerebral, scleroza multiplă și alte afecțiuni care pot afecta controlul vezicii.

Ca factor de risc pentru incontinența urinară de stres, pe lângă sexul feminin, vârsta înaintată și nașterile naturale, mai poate fi menționată și supraponderea/ obezitatea. Kilogramele în plus pun o presiune constantă și crescută asupra vezicii urinare și slăbesc, în timp, mușchii planșeului pelvin. Fumatul este considerat, de asemenea, un factor de risc.

Află mai multe despre ce este incontinența urinară de stres și care pot fi cauzele sale!

Prevenirea incontinenței urinare de stres

Deși unii factori de risc nu pot fi schimbați (precum sarcina sau vârsta), adoptarea unui stil de viață sănătos și anumite exerciții pot reduce semnificativ riscul de apariție a incontinenței de stres sau pot ameliora simptomele existente:

  • exercițiile Kegel: reprezintă baza prevenirii și tratamentului conservator; aceste exerciții vizează întărirea mușchilor planșeului pelvin, care susțin vezica urinară; efectuarea lor corectă și regulată, chiar și în timpul sarcinii sau după naștere, este esențială;
  • menținerea unei greutăți normale: reducerea excesului de greutate scade presiunea exercitată asupra vezicii urinare și a structurilor de susținere, contribuind la prevenirea apariției incontinenței urinare de stres;
  • renunțarea la fumat: fumatul contribuie la apariția tusei cronice, un factor declanșator al incontinenței de stres;
  • tratarea afecțiunilor respiratorii: controlul eficient al tusei cronice (prin tratamentul adecvat al bronșitei, astmului sau alergiilor) reduce presiunea asupra vezicii.

Dacă aceste măsuri nu sunt suficiente, adresează-te unui medic pentru a afla mai multe despre metodele de prevenție sau, dacă este cazul, opțiunile de tratament recomandate în caz de incontinență urinară.

Incontinența urinară de stres poate avea un impact semnificativ asupra calității vieții, dar ea poate fi prevenită eficient printr-un stil de viață echilibrat și, mai ales, prin exersarea consecventă a mușchilor pelvini. Înțelegerea mecanismelor care duc la pierderea controlului vezicii urinare și identificarea factorilor de risc permit, de asemenea, prevenția și gestionarea eficientă a afecțiunii. Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultul medical de specialitate (la urolog sau ginecolog) este vital pentru stabilirea unui diagnostic precis și a unui plan de tratament personalizat.

Adoptă măsuri preventive și efectuează controale regulate pentru a menține sănătatea aparatului urinar și a reduce posibilele complicații.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește vizita la medic. Programează-te într-una dintre clinicile rețelei MedLife pentru o evaluare corectă.

