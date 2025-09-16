EVENIMENT

David Ciceo se retrage de la conducerea Asociației Aeroporturilor din România, după 27 de ani

16 septembrie 20250 commentarii

După aproape trei decenii la conducerea Asociației Aeroporturilor din România (AAR), organizație pe care a fondat-o, dr. ing. David Ciceo a decis să își încheie activitatea.

Sub conducerea sa, AAR a evoluat dintr-o inițiativă la nivel de idee într-o voce puternică și recunoscută atât pe plan național, cât și internațional, reprezentând interesele aeroporturilor civile din România.

La finalul mandatului său, David Ciceo și-a exprimat încrederea că asociația va continua să se dezvolte și să își consolideze rolul strategic în aviația civilă, pe baza fundației solide și a experienței acumulate de-a lungul anilor.

„Asociația are acum o fundație solidă, o experiență valoroasă și o direcție clară”, a subliniat acesta, mulțumind colegilor și partenerilor pentru sprijinul și colaborarea oferite în această perioadă.

 

