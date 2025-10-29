SPORT

Daniel Pancu noul antrenor al CFR-ului: ”Obiectivul rămâne participarea într-o cupă europeană”

29 octombrie 20250 commentarii

Daniel Pancu este noul antrenor al celor de la CFR Cluj! Fostul selecționer al naționalei U21 urmează să fie prezentat oficial, după ce tehnicianul de 48 de ani a pus la punct ultimele detalii ale contractului său la gruparea feroviară, alături de patronul CFR-ului, Nelu Varga, și președintele clubului, Iuliu Mureșan.

Antrenorul a confirmat negocierile și acordul încheiat cu oficialii din Gruia, și spune că obiectivul său și al echipei rămâne participarea într-o cupă europeană la finalul sezonului, cel mai la îndemână de obținut prin câștigarea Cupei României. În viziunea lui Pancu, echipa are șanse mici să intre în play-off, ținând cont nu neapărat de diferența de puncte, cât de echipele implicate, dar admite că se poate califica în cupele europene cu CFR și prin intermediul barajului de Conference League din play-out.

„Marți am fost sunat de domnul Varga, înainte de Giovanni Becali. Mi-a spus de interesul CFR-ului. Am discutat de mai multe ori pe parcursul zilei de ieri și astăzi (miercuri, n.red) am discutat cu domnul președinte Mureșan.

Prea multe condiții n-am avut de pus. Consider că este un club foarte mare, jucători foarte buni, nu știu cum s-a ajuns în situația actuală. Este o situație de neimaginat din punctul meu de vedere, să ai doar 13 puncte după atâtea etape. Singura problemă pe care o văd este legată de numărul de jucători.

Am trăit ca jucător în 2012, cu Neluțu Sabău la Rapid, o situație în care probabil clubul își făcuse planuri pentru cupele europene, grupe. Erau 31-32 de jucători în lot. Gândiți-vă doar în ziua meciului, când noi intram în cantonament cu cei 20, erau 11 jucători care se antrenau!

E groaznic din punctul ăsta de vedere, iar în ziua de azi starea de spirit face diferența. Cu 34 de jucători în lot nu ai cum să ai… Oricât de multă bunăvoință și experiență, dragoste ar avea jucătorii, nu ai cum să ai o stare de spirit care să te ducă să ai evoluții bune, victorii”.

Nu am ce să fac deocamdată, nu am cum să renunț la vreun jucător fără să-l cunosc. Cunosc doar 4 jucători. Pe restul nu-i cunosc, cu Deac am jucat și cam asta e situația. Asta a fost singura mea problemă legată de CFR.

Pe 8-9 decembrie primesc licența Pro. Din ce știu, Laurențiu Rus are derogarea asta. E valabilă derogarea lui și pentru mine. Obiectivele fixate în mod normal le vom discuta mâine seară mai în amănunt. Dar este participarea într-o cupă europeană, ori prin câștigarea Cupei, ori din campionat, play-off sau din play-out câștigând barajele.

E o diferență uriașă, mulți calculează 6 puncte până la locul 6, dar locul ăla 6 mai e vânat de alte echipe care sunt în față. Obiectivul real e legat de locul 4-5. Ne uităm la FC Argeș și Dinamo, ar fi 11 puncte de recuperat în 14 etape, nu imposibil, dar să ai un parcurs de excepție”, a spus Pancu, la „Digi Sport Special”.

Daniel Pancu va sta pe bancă, vineri, în meciul cu Dinamo de la București. în cazul în care va semna contractul cu CFR Cluj până atunci.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Victorie importantă pentru U BT în EuroCup

CFR Cluj s-a distrat cu Slatina în Cupa României, înaintea numirii lui Pancu ca antrenor!

Bîrligea aduce încă bani în visteria CFR-ului

Cupa României | Încep meciurile din prima etapă a grupelor. Trei echipe clujene la start

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.