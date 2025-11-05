SPORT

Daniel Pancu: ”CFR e un club de campioni, unde cred că mă potrivesc și o să încerc să mă adaptez cât mai repede”

5 noiembrie 2025

Daniel Pancu, noul antrenor al CFR-ului, a fost prezentat oficial la sediul clubului, într-o conferință de presă susținută alături de președintele Iuliu Mureșan. Tehnicianul a preluat frâiele echipei sâmbăta trecută și a numit problemele observate la CFR Cluj, dar s-a arătat încrezător că va reuși să ducă echipa cât mai sus în clasament, acolo unde, consideră acesta, îi este locul.

„Este o onoare pentru mine să antrenez cea mai titrată echipă din ultimii 20 de ani din România. Le mulțumesc celor din conducere pentru că s-au gândit la mine! A fost din scurt. Îmi doream de mult să fac acest pas la o echipă importantă, după experiența de la echipa națională.

Cariera mea a început de jos, Liga 3, Liga 2, Liga 1, U20, U21. Ca jucător m-am simțit foarte bine între campioni, consider că CFR e un club de campioni, unde cred că mă potrivesc și o să încerc să mă adaptez cât mai repede.

Eu trebuie să am grijă să redresez această echipă. CFR Cluj are jucători foarte buni. Acesta a fost primul motiv pentru care am acceptat. Am venit de câteva ori la Cluj, ca selecționer, iar statistic, pe hârtie, lotul e unul de primele 6.

În viața de antrenor, clișeul că trebuie să fii cu bagajele la ușă e valabil. Două luni m-am plimbat cu câinele, am fost prin parcuri, am mai fost la televiziuni, a fost doar un telefon de la un manager. În ziua când m-a sunat CFR, am mai primit 3 telefoane. Așa e viața.

Când te uiți la un lot, trebuie să fii compatibil. Cunosc 4 jucători, cu care am făcut performanță. Restul sunt campioni, jucători care au făcut performanțe.

„O să mă uit să marcăm al doilea și al treilea gol”

E dureros clasamentul. Nu avem nici măcar un punct pe etapă. Mai sunt 45 de puncte puse în joc. Parcursul nostru ar trebui să fie unul de excepție pentru a ajunge unde ne e locul. Sunt perioade în istoriile cluburilor, dar parcă aici s-au adunat multe. Meciurile astea pierdute, chiar și cel cu Dinamo, sunt multe.

Nu putem da vina doar pe ghinion, sunt multe probleme. Inclusiv de organizare a jocului. Fiecare antrenor are modul lui. Am vorbit cu băieții. Va trebui să schimbăm ceva. Acest club are cultura de a juca direct, cu jucători puternici, buni la faze fixe. Nu mai sunt acei jucători, trebuie să alternăm. Nu sunt pe profilul celor care au câștigat campionate.

Nu e vorba doar de mentalitate, e vorba că sunt momente când se risipește energia. De aici apar dominările adversarilor. În plus, în fiecare joc, CFR a avut șansa să se ducă la două goluri. E cel mai important factor.

Sunt niște recorduri, la naționala de tineret am recordul de cele mai multe goluri marcate într-un meci, la Rapid am recordul de cele mai multe goluri, chiar dacă în Liga 3. O să mă uit să marcăm al doilea și al treilea gol”, a mai declarat Pancu.

Mureșan: ”Sper ca împreună să facem un declic la echipă”

„Am simțit nevoia să facem o schimbare, pentru că lucrurile nu mergeau bine. Am luat această măsură, deja se vede la antrenamente o schimbare de atitudine. Sper să văd asta și la meciul următor. L-am ales pe Daniel pentru că este entuziast, este hotărât, un bărbat adevărat și e foarte important este lucru.

Patronul a zis că are nevoie de bărbați la club, așa că am zis să aduc un antrenor bărbat și m-am gândit la el. Sigur nu am greșit. E foarte important că a acceptat să vină într-un moment greu, pentru că își asumă niște lucruri. Împreună ne asumăm.

Eu oricum voi fi lângă el, în spatele lui, oriunde vrea el. Sper ca împreună să facem un declic la echipă, pentru că nu ne onorează acest trend. Din 2001, CFR nu a stat atât de rău, nu s-a întâmplat niciodată să fie CFR într-o asemenea groapă.

Obiectivul e Cupa României, clar. În campionat e greu, aș fi nerealist să spun că luăm campionatul. Mi-aș dori să fim în play-off. Noi ne vom strădui acolo să fim pe locurile 2-3, deși e distanță mare. Nu mi-ar plăcea să am emoțiile play-out-ului.

Mi-ar plăcea să fim, ne vom strădui să fim în play-off, e alt confort acolo. Am fost o dată în play-out. Atunci nu am avut emoții. Dacă în play-out prinzi o perioadă cum a prins CFR acum, te-ai curățat”, a declarat și Iuliu Mureșan, la conferința de presă de prezentare a noului antrenor.

Primul meci al CFR-ului cu Daniel Pancu pe bancă va fi duminică, în deplasare, cu Unirea Slobozia, în prima etapă a returului SuperLigii.

