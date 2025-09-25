POLITICĂ

Daniel Buda, ales vicepreședinte al EPP-Farmers

25 septembrie 20250 commentarii

Europarlamentarul clujean Daniel Buda a fost ales vicepreședinte al EPP-Farmers, noua platformă a Grupului Partidului Popular European (PPE) dedicată sectorului agricol, lansată recent în prezența Comisarului european pentru agricultură, Christophe Hansen, și a președintelui Grupului PPE, Manfred Weber.

Prin această alegere, Daniel Buda va contribui la conturarea strategiei PPE pentru agricultură, punând la dispoziție întreaga sa experiență și energie în sprijinul fermierilor europeni și al comunităților rurale.

„PPE va rămâne vocea fermierilor și a satului european, iar agricultura este pentru noi un sector strategic, esențial pentru securitatea alimentară și pentru viața rurală”, a declarat Buda după alegere.

Platforma EPP-Farmers își propune să devină un punct de referință pentru politici agricole în Europa, susținând interesele fermierilor și promovând dezvoltarea durabilă a mediului rural.

 

