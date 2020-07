Dan Petrescu nu vrea încetarea campionatului

Antrenorul campioanei României CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă online, că îşi doreşte ca etapa din acest week-end, a 8-a a play-off-ului Ligii I, antepenultima, să nu fie decisivă în lupta pentru titlu cu Universitatea Craiova şi speră ca ultimul meci al campionatului să se dispute cu trofeul pe masă. Tehnicianul campioanei consideăr că nu e corect ca Liga 1 să fie întreruptă, așa cum au cerut oficialii clubului Dinamo.

”Bursucul” a menţionat că partida cu FCSB, programată duminică este importantă nu doar pentru CFR Cluj, ci în egală măsură și pentru FCSB, chiar dacă ”roș-albaștri” nu mai contează în lupta pentru titlu, dar cu siguranță sunt interesați de un loc în Europa League. Dan Petrescu a recunoscut că orice alt rezultat decât victoria în meciul de duminică, coroborat cu o victorie a oltenilor la Botoșani, îi scoate pe feroviari din ecuația titlului. Dan Petrescu speră că schimbarea antrenorului nu va fi de bun augur pentru FCSB cel puțin la partida contra clujenilor, știuti fiind faptul că Bogdan Vintilă a fost demis ți înlcouti cu Anton Petrea.

„Toate meciurile din play-off sunt grele, mai ales când joacă CFR Cluj cu FCSB. Anul acesta poate nu mai are aceeaşi intensitate şi acelaşi interes pentru că sezoanele trecute erau echipele de pe locurile 1 şi 2. Acum FCSB a ieşit din lupta pentru titlu, dar trebuie să se califice pentru Europa League. Noi am rămas încă în lupta pentru titlu. Deci ambele echipe au obiective clare şi va fi cu siguranţă un meci cu intensitate, un meci foarte greu. Sper ca această etapă să nu fie decisivă pentru titlu. Sper să se joace şi ultimul meci cu trofeul pe masă. Dar e posibil orice. Depinde ce vom face noi. Dacă noi vom avea un rezultat negativ va fi foarte greu să mai revenim. Faptul că FCSB nu are încă asigurat locul de participare în cupele europene dă o încărcătură mai mare partidei. Mai ales că miercuri ei au un meci foarte greu în finala Cupei. Sepsi OSK e o echipă importantă cu jucători agresivi, deci nu va fi o finală uşoară. Aşa că la meciul de duminică presiunea este la fel de mare şi pentru ei, şi pentru noi. Tot timpul când se schimbă antrenorul în primul meci jucătorii îşi dau viaţa pe teren ca să demonstreze noului antrenor. Deci din punctul ăsta de vedere pentru noi nu e bine că s-a schimbat acum antrenorul la FCSB”, a declarat tehnicianul campioanei. Dan Petrescu a fost provocat și cu întrebări legate de arbitraj, însă a preferat să ofere un răspuns mai degrabă în doi peri. Petrescu a comentat în schimb situația delicată prin care trece clubul Dinamo și propunerea ”alb-roșilor” ca întrecerea internă să fie întreruptă. „Nu e decizia mea, nu e problema mea, dar şi când eram pe primul loc, şi acum când suntem pe doi, nu sunt de acord cu oprirea competiţiei. Trebuie să se joace, fotbalul se joacă peste tot”, a explicat el. FCSB – CFR Cluj se joacă duminică, de la ora 21.

CFR l-a ratat pe Buș, dar se consolează cu un puști

După ce l-a scăpat printre degete pe Sergiu Buș, care era dat ca sigur la CFR, dar fotbalistul s-a sucit și a semnat cu FCSB, campioana României se consolează cu transferul unui puști de numai 17 ani. Este vorba de Dorinel Todoran, care ultima oară a jucat la Viitorul Arad. Fotbalistul a fost transferat mai mult de nevoie decât de voie, pentru ca CFR să fie acoperită în privința regulii Under 21.

Cristian FOCȘANU