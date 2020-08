Dan Codrean: ca să rezolvăm problema traficului, trebuie să eliminăm cauzele

Dan Cristian Codrean, candidat Pro România pentru funcția de primar la Cluj-Napoca își dorește vorbește despre planrule pe care le are la Primărie, despre cum vede rezolvarea problemei traficului auto și cea a poluării.

Rep.: Domnule Dan Cristian Codrean, în calitate de candidat la Primăria Cluj-Napoca, dumneavoastră care considerați că este principala problemă a orașului?

Dan Cristian Codrean: Indiscutabil, traficul – și spun asta nu în calitate de candidat la Primărie, ci în calitate de locuitor de când mă știu al Clujului. Aici însă trebuie să definim un context mai larg. Cluj-Napoca s-a transformat foarte mult în ultimii ani; am câștigat pe de-o parte, am pierdut pe de alta. Am devenit orașul multinaționalelor, care au dat clujenilor foarte multe locuri de muncă, dar au crescut prețurile peste tot – chirii, alimente, viață de zi cu zi în general, dar cel mai mare preț plătit este legat de trafic și implicit de poluarea generată de miile de mașini care sunt zilnic pe străzile orașului.

Dan Cristian Codrean: Soluții? Sunt mai multe. Trebuie să ne gândim să tratăm cauzele, și apoi să ne concentrăm pe înlăturarea efectelor. O mare parte din trafic este generat de familiile care își duc copiii la grădinițele și școlile din centru. Dacă dezvoltăm infrastructura educațională din cartiere, nu mai avem problema asta. Am mai spus deja acest lucru, pot fi școli bune și în cartiere, nu doar în centru. O evaluare corectă a situației spațiilor unde se pot desfășura activitățile educaționale, însoțită de o evaluare a calității actului educațional reprezintă baza pentru revigorarea școlilor și grădinițelor de cartier. În plus, trebuie să dezvoltăm și în interiorul cartierelor ideea cu autobuzele școlare, pentru siguranța copiilor – mai ales în zonele cu case, unde o școală poate deservi un areal geografic mai întins.

Dan Cristian Codrean: Apoi, o altă categorie de situații care îngreunează traficul în oraș o generează cei care vin la spitalele și clinicile din oraș. Clujul este foarte bine cotat pe plan medical. Aici putem face două chestiuni: să construim clinici universitare în afara orașului (acesta ar fi un plan pe termen mai lung), iar mai rapid – să amenajăm parcări la intrările principale din oraș pentru cei care ajung ocazional în Cluj. De altfel, serviciile medicale sunt doar unul dintre motivele pentru care se îngreunează traficul în centru, dar sunt multe persoane care vin dinafară și au diverse treburi de rezolvat în Cluj. Evident, în paralel trebuie să dezvoltăm și o rețea de transport în comun care să lege aceste parcări de oraș, altfel nu am făcut nimic.

Iar dacă reușim să terminăm inelul de centuri din jurul Clujului, deja putem scoate traficul greu cu totul din oraș, plus tranzitul rutier.

Dan Cristian Codrean: O problemă adiacentă traficului este lipsa locurilor de parcare. Spun că este o problemă adiacentă problemei traficului pentru că sunt zone din oraș – cum e pe Strada Primăverii, între sensul giratoriu cu Izlazului și Strada Bucium, unde o bandă de circulație este aproape permanent blocată de mașinile parcate. Pentru acești oameni trebuie să găsim soluții, sunt de acord că nu-ți poți duce mașina în casă – deși în Barcelona, Gaudi s-a gândit la asta încă din 1900 (zâmbește – n. rep.). În proiectul meu de administrație locală am propus construirea unor parcări supraetajate, pe structuri ușoare, în mai multe zone ale orașului, pe lângă parkingurile clasice.

Iar dacă tot am ajuns la parkinguri – cred că trebuie să ne gândim la parkinguri subterane în zona de centru. Evident, în principiu trebuie descurajată practica de a veni cu mașina până în buricul târgului, dar deocamdată nici nu sunt multe alternative, și problema este că sediul multor instituții publice este în zona centrală. Și Viena are clădiri istorice în interiorul Ringului, și cu toate acestea este plin de parkinguri subterane, deci se poate.

Dan Cristian Codrean: Iar altă problemă adiacentă este poluarea. În ultima perioadă, cred că nu sunt singurul care am înțeles din propria experiență ce este celebrul smog englezesc. Dimineața și seara se vede cel mai bine de pe dealurile din jurul Clujului – un strat de ceață care acoperă orașul ca o pătură; de la nivelul solului nu o percepem neapărat, dar ne slăbește plămânii în fiecare zi. Dacă rezolvăm problema traficului, reducem și această sursă de poluare. Oricum, cel puțin la acest capitol sigur ne putem compara fără rezerve cu marile metropole europene, fără să ne fie teamă că am fi dezavantajați (ușoară ironie – n. rep.).

Rep: Mai există și un alt capitol la care a mai pierdut Clujul din cauza dezvoltării din ultimii ani?

Dan Cristian Codrean: Da – și-a pierdut din identitate. Clujul era perceput ca un oraș boem, acel ˝altceva˝ după care tânjeau mulți din toate părțile, un oraș studențesc, cu o puternică istorie și cultură în spate. Acum mulți clujeni se tem să nu ajungem ca și Bucureștiul – un oraș pestriț, în care toți își găsesc locul, dar nu se mai regăsesc nicăieri. Trebuie să acționăm până mai putem face ceva. Deja în unele privințe este târziu – s-a construit haotic, fără să se țină cont de specificul fiecărei zone. Știm cu toții atâtea scandaluri generate de blocuri construite între case sau de clădiri cu sticlă și oțel în zonele centrului vechi. Putem salva măcar ce ne-a mai rămas.

Rep.: Dumneavoastră candidați din partea PRO România, dar în trecut ați început cariera politică la PSD. Nu credeți că PRO România este un partid prea mic pentru un oraș mare cum este Clujul?

Dan Cristian Codrean: Fiecare demers pe care l-am inițiat a fost cu deplină sinceritate și cu bună-credință. Atunci când m-am înscris în PSD, student fiind, am făcut-o pentru că am crezut în valorile social-democrației, lucru care a rămas constant, având în vedere că PRO România este un partid de centru-stânga. Pe vremea aceea, în PSD Cluj erau Vasile Pușcaș – care ocupa funcția de negociator șef al României cu Uniunea Europeană și apoi a devenit Ministrul Integrării Europene, era Vasile Dîncu – Ministrul Informațiilor Publice, era Ioan Rus – Ministrul de Interne. După ce am fost subprefect, nu m-am mai întors în PSD pentru că nu m-am mai regăsit în ceea ce a devenit organizația între timp.

PRO România este un proiect nou, un start-up politic care după părerea mea se potrivește perfect societății actuale: noi propunem (re)construirea comunităților pe principiile inovației și ale societății bazate pe cunoaștere, fără a ignora nici liberalismul economic, dar nici componenta de protecție socială. Iar când spun protecție socială nu mă refer strict la ajutoare sociale (deși și acestea sunt importante), ci la dezvoltarea unor mecanisme eficace și eficiente, sustenabile de îndepărtare a persoanelor vulnerabile din zona de risc de excluziune socială – vorbim aici despre copii aflați în prag de sărăcie, despre copiii instituționalizați, despre vârstnici, despre persoanele fără adăpost sau victime ale violenței, care în Cluj de exemplu nu se găsesc numai la Pata Rât.

Un astfel de proiect de societate este în slujba cetățenilor, și este singurul lucru care contează, nu mărimea partidului care îl propune.