Dan, Bolojan, Abrudean și Grindenau împart scena cu extremistul și antieuropeanul Viktor Orban la congresul UDMR de la Cluj

8 octombrie 20250 commentarii

Primii patru oameni în statul român, potrivit ordinii constituționale și protocolare, vin vineri la Cluj pentru a participa la lucrările congresului UDMR. De asemenea, la eveniment este așteptat să participe premierul extremist ungar Viktor Orban.

Congresul UDMR va avea loc vineri la Jucu într-o sală de evenimente, iar printre invitații care au confirmat participarea se numără președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, președintele Senatului Mircea Abrudean, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu și premierul extremist ungar Viktor Orban.

Participarea șefului statului român la Congresul UDMR nu constituie o premieră. În 2009, președintele de atunci al României, Traian Băsescu a participat la un astfel de eveniment organizat tot la Cluj-Napoca. Atunci Băsescu s-a remarcat printr-un mesaj în care arăta că se opune ferm autonomiei teritoriale, subliniind că în România toate localitățile trebuie să aibă același nivel de autonomie.

