EDITORIAL

Da, domnule slugărnicie, chiar e un golan

30 octombrie 20250 commentarii

Oana Gheorghiu a avut dreptate când l-a numit pe Donald Trump „golan”, „un caracter mizerabil care a ajuns să conducă o țară altădată măreață”.

