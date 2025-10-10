EDITORIAL

Cursa de supraviețuire a președintelui

10 octombrie 20250 commentarii

Dacă ar fi să-l parafrazăm pe Donald Rumsfeld, strategul îndrăgostit de calambururi, suspendarea președintelui ține de „necunoscutul cunoscut”: este aproape inevitabil ca Nicușor Dan să treacă printr-o asemenea procedură.

Cu o popularitate în picaj, după o prestație notabilă prin modestie, dar adesea marcată de stângăcii și un deficit de atenție, președintele Dan seamănă mai degrabă cu un figurant în propria piesă decât cu un lider de criză. Indiferent dacă își va îmbunătăți imaginea publică, cât timp persistă provocările economice și sociale prin care trece țara, el nu va scăpa de amenințarea suspendării.

You need to be logged in to view the rest of the content. Te rugam . Nu sunteti inca membru ? Inscrieti-va

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Un Om al lui Cristos

O duminică a oamenilor și a timpului

Senini pe o mare învolburată

Facem show?

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.