Cupa României | Încep meciurile din prima etapă a grupelor. Trei echipe clujene la start

27 octombrie 20250 commentarii

Meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026, vor avea loc în perioada 28-30 octombrie. Clujul are trei echipe la startul grupelor, CFR Cluj, U Cluj și Sănătatea. Feroviarii vor juca, marți, cu Slatina în Gruia, partidă considerată în deplasare, echipa lui Cristiano Bergodi va juca, miercuri, la Buzău, iar ”virușii verzi” vor juca, tot miercuri, la Craiova, meci considerat pe teren propriu.

Din cele 12 partide programate, 9 vor fi transmise în direct la tv, iar alte trei vor putea fi urmărite live pe YouTube FRF TV.

Programul complet al primei etape:

Grupa A

  • Marţi, 28 octombrie, ora 18:30: CSM Slatina – CFR Cluj(Digi Sport, Prima Sport)
  • Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metaloglobus – Campionii FC Argeş (YouTube FRF TV)
  • Joi, 30 octombrie, ora 21:00: Dumbrăviţa – Rapid (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa B

  • Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30: Sănătatea – Univ. Craiova(Digi Sport, Prima Sport)
  • Miercuri, 29 octombrie, ora 21:00: Gloria Bistriţa – FCSB (Digi Sport, Prima Sport)
  • Joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – Petrolul (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa C

  • Marţi, 28 octombrie, ora 15:00: Sporting Lieşti – Oţelul (YouTube FRF TV)
  • Marţi, 28 octombrie, ora 16:00: Csikszereda – Sepsi (Digi Sport, Prima Sport)
  • Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metalul Buzău – U Cluj(Digi Sport, Prima Sport)

Grupa D

  • Marţi, 28 octombrie, ora 21:00: Dinamo – Dinamo 1948 (Digi Sport, Prima Sport)
  • Joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt (YouTube FRF TV)
  • Joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoşani – Farul (Digi Sport, Prima Sport).

Primele două echipe clasate în fiecare grupă se vor califica în faza sferturilor de finală.

Programul Cupei României

  • Faza grupelor, etapa 1: 28-30 octombrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 2:3 decembrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 3:11 februarie 2026
  • Sferturi de finală:4 martie 2026
  • Semifinale:22 aprilie 2026
  • Finala:13 mai 2026

