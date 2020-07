Cum va influența programul „Noua Casă” piața imobiliară din Cluj

Noul program Noua Casă gândit de Guvern se află în aprobare la Consiliul Legislativ şi ar putea fi adoptat în această săptămână. Una dintre prevederile programului vizează majorarea plafonul pentru creditele pentru achiziţia de locuinţe noi de la 70.000 de euro la cel puţin 140.000 de euro. De asemenea, statul va oferi o garanție de 60 la sută din credit, însă cei care se vor împrumuta vor trebui să achite un avans de 15 la sută. Până acum, plafonul era 66.500 euro iar statul garanta 50% din valoarea creditelor. Totodată, avansul era de doar cinci la sută.

Ultimele statistici puse la dispoziţie de Autoritatea Naţională de Cadastru arată că, în județul Cluj, pe parcursul lunii mai 2020, au fost vândute 619 apartamente în timp ce în luna iunie doar 314 apartamente. Comparativ, anul trecut în luna iunie s-au vândut 552 apartamente iar în luna mai 664 apartamente.

Deși se așteaptă ca în contextul crizei sanitare să scadă prețurile la locuințe, unele voci susțin că odată cu majorarea plafonului de garantare din fonduri publice la acest program se va înregistra o tendinţă de creştere a preţurilor pieţei.

La Cluj se cumpără cu banii jos

Finanțistul clujean Iosif Pop este de părere că noul program Prima Casă nu va influența prea tare piața imobiliară clujeană. „După mine la Cluj influența nu va fi una deosebită pentru că aici, de regulă, se cumpără cu banii jos. Lumea a ajuns, la un moment dat, după criza precedentă să se sperie mult de credite și să nu le apeleze cu foarte mult curaj. De aici așteptarea mea este este că lumea va cumpăra în continuare cu banii jos locuințe și nu cu credit. Cei care depind de credit sunt de regulă cu mare risc pentru bănci”, a arătat finanțistul.

Iosif Pop crede că noul program Prima Casă nu a avea efecte desebite nici asupra prețului la locuințe. „Prețul locuințelor depinde foarte puțin de programul Noua Casă. Prețul se ghidează după cerere și ofertă. Și acolo va cântări mult. Dobânda nu e foarte sus acum, ceea ce nu va înfluența cu mai mult de unul la sută prețul unei locuințe. Mă aștept, în schimb, să se restrângă cererea”, explică Pop.

Totuși, spune Iosif Pop, noile măsuri privind Prima Casă nu sunt de neglijat, pentru că precizează acesta, sunt zone în țară unde capacitatea oamenilor de a câștiga și a se califica la credite pentru apartamente e dificilă. „Și atunci acest suport care constă într-un avans redus poate fi o garanție că își poate lua o locuință”, susține finanțistul.

Totodată, Iosif Pop crede însă că nu este exclus ca băncile să fie mai reticente de data aceasta în acordarea de credite prin programul Noua Casă deoarece a crescut gradul de risc. „Dacă ați observat prin noul program Prima Casă a crescut gradul de risc și ca atare s-a luat măsura de a crește avansul. Pe de altă parte, lasă în seama băncii să-și asume mai mult risc alături de fondul de garantare. Asta mă face să spun că băncile vor fi mai reticente în acordarea de credit prin programul Noua Casă”, a punctat finanțistul clujean.

Constructorii clujeni, „pe contrasens”

Iosif Pop susține că, deși nu e perioada cea mai fastă de a încuraja dezvoltarea imobiliară, la Cluj, deocamdată constructorii sunt foarte activi. „Deocamdată constructorii sunt foarte activi la Cluj, ceea ce pe mine mă surprinde pentru că am sentimentul că sunt pe contrasens. Nu e perioada cea mai fastă să încurajezi acum dezvoltarea imobiliară decât sub un singur aspect: acela ca oamenii să câștige. Dacă îți pui problema cum se închide afacerea, nu cred că este o încurajare potrivită în acest moment. Înțeleg mai degrabă că ar trebui să-și asume statul investiții pe banii statului și să dea slujbe mai multe pe această resursă și nu pe resursa întreprinzătorilor privați. Aceștia din urmă, pe măsură ce vor observa că câștigurile oamenilor sunt mai puține, slujbele sunt mai puține, vor schimba ritmul în care atacă investițiile noi. Plus că în Cluj este un stoc substanțial de locuire pe care îl văd ușor pus în pericol. Fie că este un stoc nevândut, fie că este vândut și scos la închiriere. Dar ce se întâmplă dacă din toamnă studenții nu vin la Cluj și sunt ținuți să facă școală da acasă”, a arătat finanțistul.

Cosmin PURIȘ