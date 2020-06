Cum se pregătesc grădinițele clujene?

Grădinițele din Cluj-Napoca își redeschid, luni, porțile pentru a-i primi pe cei mici. Unitățile de învățământ pentru preșcolari sunt pregătite să aplice o serie de măsuri care țin de igienă și protecție sanitară, dar o provocare va fi respectarea distanțării sociale.

Ultimele reglementări anunțate de la centru au prevăzut redeschiderea creșelor și grădinițelor cu o serie de normative care vor trebui respectate, din punct de vedere igienico-sanitar și al asigurării siguranței și sănătății copiilor. Reglementările îi au în vedere și pe părinți, care nu vor avea voie să intre în spațiul grădiniței. Bineînțeles, triajul începe cu măsurarea temperaturii.

„În primul rând, se ia temperatura tuturor angajaților, nu doar copiilor. Avem asigurat personal care să fluidizeze primirea copiilor, de la intrarea în grădiniță. Părinții nu au voie să intre în spațiul grădiniței. Personalul de îngrijire preia copiii și le acordă un oarecare ajutor, mai ales celor mici. Totul este personalizat și etichetat”, a declarat pentru Făclia de Cluj, Angela Ștefan Bîrdea, directorul Grădiniței Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Distanțarea socială ca joc

Distanțarea socială va fi însă greu de respectat de către cei mici, însă ca să nu fie atât de copleșitoare, acestora li se explică faptul că totul este… doar un joc.

„Distanțarea socială este foarte ușor de respectat între adulți. Cum va fi respectată între copii, vom vedea atunci. Noi am solicitat părinților prin mesaje scrise, avem grupuri de comunicare, ca în această perioadă, să le explice că la întoarcerea la grădiniță nu vor mai avea ce au avut înainte de a se închide grădinița. Părinții trebuie să încerce să le explice copiilor că acestea sunt niște jocuri, care, ca orice alte jocuri, la un moment dat se vor termina, să le explice că ne jucăm și nu ne apropiem, ne jucăm și vorbim cu colegul nostru despre ce facem, dar nu neapărat trebuie să îl îmbrățișăm. Este singura variantă pe care o putem alege, pentru că jocul este activitatea lor predominantă. Nu putem lua regulile la modul rigid, cu copiii. Trebuie să le explicăm totul la nivelul lor de înțelegere, nu să îi speriem”, a mai atras atenția directorul Grădiniței UBB.

Maxim șase copii într-o grupă

În ce privește solicitările la această grădiniță, acestea au fost în număr foarte mare, inițial. „Joi aveam în jur de 50, dar nu vă ascund că zilele trecute au fost între 80 și 90 de cereri de solicitare. Putem folosi locația de pe strada Universității, deoarece structura de pe Iuliu Maniu este în activități de igienizare și renovare și putem folosi șapte grupe de copii, cu maxim șase copii într-o grupă.

Din punct de vedere sanitar, al siguranței în ceea ce ține de întreținere cu detergenți, dezinfectanți, măști pentru personal, mănuși, absolut toate felurile de materiale impuse prin aceste reguli, stăm foarte bine. Nu avem limită de fond în a ne procura atât cât trebuie și ce trebuie, raportat la activitatea de acum”, a mai spus Angela Ștefan Bîrdea.

Grădinița Albă ca Zăpada de pe strada Ion Creangă este, la fel, pregătită să îi întâmpine pe cei mici. „Ne-am dat toată străduința să le oferim copiilor ce știm noi că e mai bine pentru ei. Am ținut cont de toate măsurile prevăzute în Ordinul 1.076. Am organizat grupele astfel încât copiii să păstreze distanța specificată, am făcut afară indicatoare și trasee pentru părinți, am afișat în grădiniță modul de spălare a mâinilor, cum se ia temperatura, la intrare în fiecare sală sunt dezinfectanți, covoarele sunt dezinfectate. Practic, am încercat să luăm toate măsurile necesare pentru a-i proteja pe copii și pe noi, dar cum se va desfășura procesul, vom vedea. Rămâne de văzut și câți copii vor veni din cați s-au înscris. Pentru luna iulie și ultima parte din iunie s-au înscris 21. Respectând normele, am fi putut primi 40. Va fi mai dificil în ce privește distanțarea socială, pentru că noi i-am învățat să fie prietenoși, iar acum va trebui să le explicăm de ce trebuie să stea la distanță între ei”, a declarat directorul grădiniței, Gabriela Radu.

