Cum reduceți consumul de energie din cadrul unei clădiri?

30 octombrie 20250 commentarii

Clădirile reprezintă un sector cu un impact major asupra consumului total de energie la nivel global. Fie că este vorba despre o clădire de birouri, un sediu administrativ, un spațiu comercial sau o clădire rezidențială, costurile cu energia constituie o componentă importantă în cheltuielile de operare.

Auditul energetic – primul pas către eficiență energetică

Primul pas în direcția reducerii consumului și a optimizării performanței energetice ale unei clădiri este realizarea unui audit energetic. Acesta oferă o imagine completă asupra modului în care se consumă energia, având ca scop identificarea pierderilor, a ineficiențelor și a oportunităților de economisire.

În urma evaluărilor energetice, se elaborează un plan de măsuri și acțiuni pentru creșterea performanței energetice, care poate include lucrări de izolare termică, modernizarea instalațiilor de încălzire, ventilare și climatizare (HVAC), înlocuirea echipamentelor cu variante mai eficiente din punct de vedere energetic sau implementarea sistemelor de monitorizare a consumului.

Auditul energetic nu se limitează doar la elaborarea planului de soluții, ci oferă și o perspectivă financiară asupra investițiilor propuse. În plus, în cadrul raportului de audit se identifică și se propun sursele de finanțare disponibile pentru implementarea măsurilor recomandate, fie pentru renovarea energetică a clădirii, fie pentru instalarea surselor regenerabile de energie, precum o centrala fotovoltaica menită să asigure, chiar și parțial, independența energetică a clădirii.

Implementarea soluțiilor pentru economii reale

Auditul energetic constituie o bază solidă pentru luarea deciziilor, însă beneficiile reale se obțin doar prin implementarea soluțiilor propuse.

Implementarea eficientă a acestor măsuri presupune stabilirea priorităților de investiție, în funcție de raportul cost-beneficiu și de perioada de amortizare. Soluții precum optimizarea sistemelor de iluminat, reglarea echipamentelor HVAC sau instalarea de sisteme automate de control al consumului implică investiții reduse și pot fi implementate imediat, generând economii vizibile pe termen scurt. În paralel, este necesară planificarea investițiilor majore, cum ar fi lucrările de reabilitare termică sau modernizarea echipamentelor energetice, care aduc beneficii semnificative și durabile pe termen lung.

O abordare integrată, care implică realizarea unui audit energetic, planificarea investițiilor și implementarea măsurilor recomandate, permite obținerea un nivel ridicat de eficiență energetică și sustenabilitate în cadrul unei clădiri. Pe lângă reducerea semnificativă a costurilor operaționale, această strategie contribuie și la creșterea confortului ocupanților și consolidarea valorii imobilului pe termen lung.

