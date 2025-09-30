EDITORIAL

Cum poate ajuta Clujul tragedia de la Iași

30 septembrie 20250 commentarii

Recenta tragedie de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, în care șapte copii au murit după ce au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens, readuce în prim-plan o nevoie urgentă: construirea de spitale noi.

You need to be logged in to view the rest of the content. Te rugam . Nu sunteti inca membru ? Inscrieti-va

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Ursul

Cocoșați de empatie

Dubluvorbă

Românii onești plătesc nota privilegiaților

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.