Cu tristețe și durere în suflete, anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru tată, bunic, străbunic, AUREL MÂNDRU

8 octombrie 2025

Cu tristețe și durere în suflete, anunțăm trecerea în neființă
a iubitului nostru tată, bunic, străbunic,

AUREL MÂNDRU,

în vârstă de 92 de ani.
Ne rugăm pentru odihna sufletului lui și îi vom păstra vie amintirea.
Familia îndoliată

