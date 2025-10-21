DECESE

Cu sufletul întristat anunțăm plecarea dintre noi a celui care a fost iubitul nostru cumnat, unchi și verișor, GYORKE ȘTEFAN,

21 octombrie 20250 commentarii

Cu sufletul întristat anunțăm plecarea dintre noi a celui care a fost iubitul nostru cumnat, unchi și verișor,

GYORKE ȘTEFAN,

la vârsta de 73 de ani.

Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 22.10.2025, ora 11, la Capela Cimitirului Central din Cluj-Napoca.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Familia îndoliată.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cu durere în suflet anunțăm trecerea la cele veșnice a doamnei profesor CONSTANȚA PĂNOIU

Cu multă durere în suflet ne luăm rămas bun de la prietenul nostru HOREA UIOREANU

Cu profundă durere anunțăm trecerea la cele veșnice a celui drag nouă

Am luat la cunoștință cu profund regret despre trecerea în neființă a domnului HOREA UIOREANU

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.