Cu profundă tristețe ne luăm rămas bun de la domnul profesor universitar dr. HONORIUS POPESCU

9 septembrie 2025

Cu profundă tristețe ne luăm rămas bun de la domnul profesor universitar

dr. HONORIUS POPESCU

de la Facultatea de Farmacie Cluj, prieten apropiat al familiei noastre.

Transmitem sincere condoleanțe celor apropiați.

Gândurile noastre sunt alături de voi în aceste momente dificile.

Mariana, Daniel și Adrian Leucuta

