Cu profundă tristețe ne alăturăm durerii colegului nostru Costi Balica

27 octombrie 2025

Cu profundă tristețe ne alăturăm durerii colegului nostru Costi Balica în aceste momente grele,

prilejuite de trecerea la cele veșnice a tatălui său iubit.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Colectivul Departamentului de Geologie din Cluj-Napoca

