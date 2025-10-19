DECESE

Cu multă durere în suflet ne luăm rămas bun de la prietenul nostru HOREA UIOREANU

19 octombrie 20250 commentarii

Cu multă durere în suflet ne luăm rămas bun de la prietenul nostru HOREA UIOREANU. Dumnezeu să-l aibă în pace. Sincere condoleanțe familiei.

Loredana si Marius Ciurchea

