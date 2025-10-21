DECESE

Cu durere în suflet anunțăm trecerea la cele veșnice a doamnei profesor CONSTANȚA PĂNOIU

0 commentarii

Cu durere în suflet anunțăm trecerea la cele veșnice a
doamnei profesor CONSTANȚA PĂNOIU,
mamă și bunică devotată
și profesoară desăvârșită, care prin vocația ei a modelat generații de elevi în liceele clujene.
Dumnezeu să o odihnească în pace!
Slujba de înmormântare va avea loc joi, 23 octombrie 2025, de la ora 12,00 la Capela Nouă a Cimitirului Mănăștur din Cluj-Napoca.
Roxana și Radu Andreescu

