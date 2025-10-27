DECESE

Cu durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a scumpei noastre MUREȘAN ELENA (PICA)

Cu durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a scumpei noastre bunici, străbunici, soacre și prietene,

MUREȘAN ELENA (PICA),

în vârstă de 93 de ani. Golul lăsat de trecerea ei va ramâne,

însă amintirile frumoase acumulate alături de ea ne vor alina durerea.

Slujba de înmormântare va avea loc în Cimitirul Central, în data de 30 octombrie, ora 12,00.

Dumnezeu să o odihnească!

Familia îndurerată

