DECESE

Cu durere în suflet, anunțăm încetarea din viață a celui ce a fost dragul nostru tată, socru, bunic și străbunic, BEDELEAN IOAN

29 octombrie 20250 commentarii

Cu durere în suflet, anunțăm încetarea din viață a celui ce a fost dragul nostru

tată, socru, bunic și străbunic,

BEDELEAN IOAN,

în vârstă de 90 de ani, profesor universitar la Facultatea de Geologie UBB Cluj.

Înmormantarea va avea loc în data de 30 octombrie 2025, ora 14, la Cimitirul Central.

Dumnezeu să îl odihnească!

Mihaela, Horea și Voichița cu familiile 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Ce obstacole trebuie să depășească MMA-ul românesc pentru a se dezvolta?

Cu profund respect, aducem omagiu celui care a fost un dascăl devotat și un mentor pentru multe generații de geologi

Studiu internațional condus din Cluj – Relația timpurie cu mama se reflectă în structura creierului

Cu profund respect, aducem un omagiu celui care a fost Profesor Dr. IOAN BEDELEAN

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.