CTP prelungește programul unor mijloace de transport pentru meciul din această seară

29 septembrie 20250 commentarii

Cu ocazia meciului de fotbal FC Universitatea Cluj – CFR Cluj 1907, care se va desfășura pe Cluj Arena în această seară, Compania de Transport Publicv Cluj – Napoca anunță prelungirea graficelor de circulație până la ora 23:15, pentru preluarea suporterilor, pe următoarele linii:

–         Autobuze: 21, 24B, 30, 31 și 35

–         Troleibuze: 1,3,6 și 25

–         Tramvaie: 101 și 102

Reamintim călătorilor că pot utiliza după ora 23:00 și liniile de noapte 25 N (Str. Unirii – Str. Bucium), 54 N (cart. Zorilor – cart. Grigorescu), respectiv 5 N (P-ța Gării – Str. T. Vuia) ale căror programe pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

 

 

