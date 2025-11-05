POLITICĂ

Csoma Botond (UDMR): Suntem de acord cu reducerea numărului de parlamentari, dar nu la 300

5 noiembrie 20250 commentarii

Liderul grupului parlamentar UDMR de la Camera Deputaţilor, Csoma Botond, a declarat, miercuri, că este de acord cu reducerea numărului de parlamentari, dar nu la 300, deoarece în această variantă o parte dintre maghiarii din România ar rămâne nereprezentaţi în Legislativ.

Nu ştiu ce s-a discutat concret aseară, la coaliţie. În presă au apărut informaţii contradictorii: unii au spus că a fost un acord privind reducerea numărului de parlamentari, alţii au declarat că nu a fost un acord. Din acest motiv, n-aş dori să mă pronunţ. Noi suntem de acord cu reducerea numărului de parlamentari, dar trebuie totuşi să existe o reprezentare. Există o comunitate de peste un milion de maghiari în această ţară şi nu putem fi de acord ca judeţe precum Maramureş, Sălaj sau Cluj să rămână fără reprezentare într-un Parlament de 300 de membri. Trebuie să avem în vedere că există o comunitate maghiară numeroasă, de peste un milion de persoane, şi nu putem accepta ca mai mult de o treime din această comunitate să rămână fără reprezentare parlamentară. Din acest motiv am spus că nu suntem de acord cu varianta de 300″, a declarat Csoma Botond la Palatul Parlamentului.

Luni, liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a susţinut că proiectul USR privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari, iniţiat în urma referendumului, va fi adoptat tacit de Senat şi va ajunge la Camera Deputaţilor, unde va fi „vârât într-un sertar”, menţionând că nerespectarea voinţei cetăţenilor va duce la ‘extremism’.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Camera Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă privind explozia din Calea Rahovei

Victimele violenței în familie, scutite de taxa pentru divorț și partaj

Legea de salvare a Parcului Natural Apuseni trece de Senat

Deputatul PSD Răzvan Ciortea: România riscă să piardă luptătorii de elită

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.