EDUCAȚIE

Crosul Universității Tehnice – “Chase the Sun”

3 noiembrie 20250 commentarii

Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca organizează duminică, 9 noiembrie 2025, ora 14:00, în Parcul Feroviarilor, cea de-a XX-a ediție a Crosului UT, un eveniment sportiv caritabil care îmbină energia competiției cu bucuria mișcării în aer liber, anunță organizatorii.

Participanții vor alerga șase kilometri, păstrând tradiția Crosului UT și bucurându-se de o atmosferă plină de entuziasm, prietenie și voie bună, arată reprezentanții UTCN. La această ediție, fondurile strânse vor fi donate pentru o fetiță care suferă de o boală rară. „Anul acesta, alergăm pentru o cauză cu adevărat specială! Fondurile strânse vor fi direcționate către Irina, o fetiță curajoasă care suferă de o boală extrem de rară – doar 55 de cazuri cunoscute în toată Europa. Prin participarea ta, o poți ajuta pe Irina să aibă acces la tratamentele și îngrijirea de care are nevoie”, transmit aceiași reprezentanți. Taxa de participare (donație minimă) este 90 RON – cu kit de participare și 40 RON – fără kit de participare. Înscrierile sunt deschise până la 7 noiembrie 2025: https://forms.gle/6t1eYqdmN8NKW7D79.

