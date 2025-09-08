EXTERNE

Criză politică în Franța. Deputaţii au răsturnat guvernul

8 septembrie 20250 commentarii

Deputaţii francezi au răsturnat guvernul, respingând luni votul de încredere solicitat de prim-ministrul François Bayrou după prezentarea unui buget de austeritate pentru Franţa, transmite AFP.

Potrivit unor surse din anturajul premierului, acesta îşi va înainta marţi dimineaţă demisia.

Împotriva acordării încrederii au votat 364 de deputaţi din rândurile opoziţiei, mergând de la extrema dreaptă la extrema stângă. Numai 194 de deputaţi, proveniţi din rândul coaliţiei guvernamentale, au votat pentru.

‘Dominaţi de armate sau dominaţi de creditorii noştri din cauza datoriei care ne scufundă, în ambele cazuri ne pierdem libertatea’, a avertizat Bayrou de la tribuna Adunării Naţionale (camera legislativă inferioară), unde a angajat răspunderea guvernului pe proiectul de buget, ce prevedea economii de 44 miliarde de euro pentru 2026.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Deţinuţii sunt invitaţi să citească pentru a fi eliberaţi mai devreme din închisori

Italia: Uriaşul scandal al ‘site-urilor sexiste’ declanşează un ‘MeToo digital’

Ventuzele și lipitorile sunt binevenite în spitalele din Turcia

Rușii au ucis un copil mic la Kiev

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.