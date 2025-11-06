SPORT

Cristi Dulca, noul antrenor al fotbalistelor de la U Cluj

6 noiembrie 20250 commentarii

Cristian Dulca este noul antrenor al echipei feminine FC Universitatea Cluj. Fostul internațional era liber de contract, după ce se despărțise de naționala feminină a României în martie 2024. Acesta îi va înlocui pe Stelian Gherman și Marius Feșnic, cei care au antrenat echipă feminină a ardelenilor în ultima perioadă.

„Pentru mine întotdeauna e o onoare să mă întorc la U Cluj. De când eram copil, îmi doream să ajung să joc la Universitatea. Am ajuns la CFR, după care am avut șansa să joc patru meciuri la Universitatea, în liga a doua. Ca antrenor, am avut câteva mandate la U (la echipa masculină-n.n.), în care eu zic că lucrurile au mers bine, am și promovat în prima ligă în 2010. Acum, dau o mână de ajutor acestui proiect de la fotbalul feminin, sunt acasă și asta e cel mai important.

Vrem, în primul rând, să creștem și, sigur că obiectivul clubului de la an la an este să ajungem cât mai sus, dar noi, ca și echipă, ne dorim ca fetele să evolueze din punct de vedere tehnic, tactic și fizic, bineînțeles”, a declarat Dulca, pentru U Cluj TV.

U Cluj ocupă după primele 9 etape primul loc al Seriei 1 din Liga a 3-a și este calificată în turul al treilea al Cupei României.

Cristi Dulca va debuta pe banca „Șepcilor roșii” la partida de campionat cu ACS Târgu Secuiesc, programată duminică, de la ora 11:00.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Daniel Pancu: ”CFR e un club de campioni, unde cred că mă potrivesc și o să încerc să mă adaptez cât mai repede”

U-BT Cluj, învinsă pe teren propriu de Cedevita Ljubljana, în EuroCup

FOTO | Gimnastică ritmică: Fetele de la CSM au adus Cupa României la Cluj

Nelu Varga: ”O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero”

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.