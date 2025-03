Crin Antonescu la Cluj-Napoca: Lupta este pentru sufletul Europei

Aproximativ 20 de mii de oameni, aduși din județele din zona centrală și vestică a țării au participat la mitingul de la Cluj-Napoca pentru a fi alături de Crin Antonescu, candidatul coaliției PNL-PSD, UDMR, la funcția de președinte al României. Manifestația a avut loc în Piața „Unirii”.

Municipiul Cluj-Napoca a devenit sâmbătă câmpul principal al bătăliei pentru susținerea lui Crin Antonescu pentru Cotroceni. Acțiunea a stat sub semnul „apărării valorilor democrației și apartenenței României la UE și NATO”

Pe parcursul manifestării, participanții au purtat steaguri ale României și Uniunii Europene, precum și pancarte pe care era a fost scris: „PSD votează Crin”, PNL Cluj susține Crin Antonescu Președinte”, „Elore! Ne hatra” (Înainte, nu înapoi).

Pe scena amplasată cu spatele spre Monumentul Memorandiștilor au urcat să le spună participanților de ce Crin Antonescu trebuie să devină președintele României primarul Emil Boc, liderul PNL, Cătălin Predoiu, vicepreședinții PSD, Vasile Dîncu, și Radu Moldovan, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Alin Tișe: Modelul Clujului îl propunem la nivelul întregii țări

Primul discurs susținut pe scena din Piața Unirii a fost al liberalului Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. „Clujul este ceea ce este pentru că în ultimii 30 de ani partidele politice PSD, UDMR și PNL au înțeles că, dincolo de lupta politică, proiectele majore ale unei comunități trebuie susținute. Dacă Clujul este ceea ce este, este și pentru că aceste partide care asigură guvernarea au înțeles că trebuie să lase politica acolo unde începe interesul oamenilor. Clujul este un important pol de dezvoltare pentru că acești oameni politici criticați pentru această colaborare au înțeles până unde trebuie să faci politică. Modelul Clujului îl propunem la nivelul întregii țări, dar pentru asta avem nevoie de un președinte care să creadă în aceste valori iar acesta este Crin Antonescu”, a spus Alin Tișe, precizând că partidele trebuie să înțeleagă că oamenii așteaptă altceva de la politicieni. „4 mai reprezintă testul de maturitate pentru cele trei partide(PSD, PNL, UDMR-n.n). Pe de o parte testul de maturitate între ele pentru a arăta că sunt loiale dar pe de altă parte este un test și față de relațiile cu cetățenii. Pentru noi 4 mai nu există locul 2. trebuie să câștigăm alegerile”, a punctat Tișe.

Vasile Dîncu: Ne trebuie lideri care să ia o făclie și să meargă înainte în întunericul geopolitic

Vicepreședintele PSD Cluj, eurodeputatul Vasile Dîncu a ținut să le mulțumească organizatorilor mitingului de la Cluj-Napoca pentru că i-au oferit posibilitatea de a vorbi pe scena din Piața Unirii, precizând că anul trecut a participat la trei întâlniri electorale organizate de PSD și Guvern și nu a avut ocazia să vorbească.

„Vă mulțumesc că am loc. Suntem într-un moment important al României. Am spus despre domnul crin Antonescu că este ultimul romantic al politicii din România și am fost mirat că m-au întrebat mulți ce am vrut să sun și dacă e de bine sau de rău. Domnia sa a înțeles ce am vrut să spun și mi-a confirmat astăzi acest lucru. Am vrut să spun că ultimii romantici ai politicii sunt cei care cred în ordine, în legalitate, îi respectă pe oameni și cred în ceea ce spun. Cred că România nu are nevoie de salvatori. Crin Antonescu nu este un salvator pentru că cei care își doresc salvatori nu mai au nicio speranță. Ne trebuie lideri care să ia o făclie care să meargă înainte în întunericul geopolitic care s-a născut deja și în care să ne descurcăm. Mesajul meu este unul pentru votul util”, a spus vicepreședintele PSD, eurodeputatul Vasile Dîncu.

Kelemen Hunor: Trebuie să construim țara împreună

Președintele UDMR, Kelemen Hunor a subliniat că oamenii își doresc respect, onestitate, credibilitate și securitate. „Acum am ajuns la un sens giratoriu unde nu toate ieșirile duc în direcția corectă, unele drumuri duc înapoi în trecut. El a subliniat că libertatea și demnitatea nu au venit niciodată din Est, ci din Vest. Acum treizeci și cinci de ani, am ales să aparținem Occidentului, iar acum, așa cum am făcut și după alegerile parlamentare, ne-au unit forțele pentru alegerile prezidențiale pentru a alege direcția corectă”, a afirmat liderul UDMR. Hunor Kelemen a vorbit și în limba maghiară, subliniind „că trebuie să construim țara împreună”. „Să câștigăm pe 4 mai și să ieșim din sensul giratoriu la ieșirea dreaptă. Prietenii mei, înainte, nici un pas înapoi”, a spus liderul UDMR.

Preşedintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, a declarat că trebuie apărată democraţia de anarhia pe care o pot aduce „falşii profeţi şi liderii conjuncturali şi impostori”, care vor să schimbe totul fără să explice cu ce, „mulţi dintre ei fără să fi făcut până acum nimic pentru cetăţeni”.

Potrivit acestuia, câştigarea alegerilor de către Crin Antonescu, candidatul Alianţei „România Înainte”, ar fi singura garanţie pentru păstrarea României în zodia normalităţii, a dezvoltării şi progresului, a stabilităţii şi siguranţei.

„Avem datoria să apărăm democraţia şi dezvoltarea de anarhia pe care o pot aduce falşii profeţi şi liderii conjuncturali şi impostori care vor să schimbe totul fără să explice cu ce, mulţi dintre ei fără să fi făcut până acum nimic pentru cetăţeni, mulţi dintre ei fără să fi făcut până acum nimic în general. (…) Are şi avem adversari, dar precaritatea caracterului a doi dintre adversarii săi principali, auto-vopsiţi prin impostură în curentele politice la modă, în timp ce avem de-a face de fapt cu aventurieri şi oportunişti, precum şi precaritatea expertizei politice a celorlalţi doi nu lasă practic loc de alternativă (…): doar prin preşedinţia lui Crin Antonescu, puterea prezidenţială va fi folosită ponderat şi echilibrat, inteligent şi înţelept, constructiv şi generos”, a fost mesajul lui Predoiu.

El a arătat că este nevoie de preşedinţia lui Crin Antonescu pentru a continua pe calea progresului.

„Avem nevoie de forţa noastră politică şi preşedinţia lui Crin Antonescu pentru a preveni ca vreun aventurier, vreun spion agitator rămas fără lucru, vreun oportunist fără scrupule de neam şi ţară sau vreun nepriceput blocat în propriile ecuaţii ale neputinţei să împingă România în haos şi anarhie, în numele unor idei pe care nu le înţeleg în sensul lor profund sau pe calea unor utopii pe care lumea nu le mai doreşte”, a mai spus Predoiu.

Acesta a avut un mesaj şi către liberali.

„Avem nevoie de o preşedinţie care să înţeleagă nevoia de independenţă a unui partid în raport cu preşedintele pe care l-a sprijinit şi însoţit până la poarta Cotrocenilor, aşa cum vom face noi cu Crin Antonescu. Acest fel de Preşedinţie care va fi Crin Antonescu va da timp şi spaţiu politic pentru refacerea partidului, pentru înnoirea lui întru competenţă, profesionalism şi meritocraţie. Preşedinţia lui Crin Antonescu va da partidului liniştea pentru a continua drumul ideologic către valorile sale exprimate de cuvintele ‘Naţional’ şi ‘Liberal’ din numele său, către valorile pe care odinioară le promova mai accentuat, precum familie, credinţă, individualitate”, a precizat preşedintele interimar al PNL.

Emil Boc: Doar împreună, în Europa, putem reuși

Emil Boc le-a transmis aleșilor locali că ei sunt învingătorii și că trebuie să se comporte ca învingători. Odată cu bătălia la nivel local nu s-a încheiat lupta. Bătălia noastră nu se oprește până când Crin Antonescu este președinte. Avem nevoie să ducem această bătălie mai departe pentru că avem nevoie de un președinte responsabil pentru România ci nu de un aventurier care să compromită viitorul acestei țări. Doar împreună în Europa putem reuși. Am avut un moment în 1940 când eram izolați și trei luni de zile am pierdut o treime din teritoriul țării. Avem nevoie de o cale rezonabilă pentru România. Calea pe care România o are este a unui președinte care să aducă echilibru, maturitate și viitor. Avem nevoie de un președinte care să nu fie tăcut, care să vorbească, să apere România să o susțină și promoveze în țară și lume. Acest președinte este Crin Antonescu”.

Crin Antonescu: Lupta este pentru sufletul Europei

Candidatul Alianței România Înainte, Crin Antonescu le-a spus celor 20.000 de participanți la mitingul de la Cluj că este important să vorbească despre lucruri în care crede.

„Nu am venit să vorbesc despre dacă vom câştiga alegerile prezidenţiale, ci despre ceea ce voi face împreună cu oamenii de aici, împreună cu voi toţi când voi fi preşedinte. Nu am nicio îndoială. Nu-i vorba de dacă. Ce avem de făcut în campania electorală ştim. Este important să vorbesc cu dumneavoastră, cei care mă susţineţi, despre lucruri în care eu cred, despre lucruri care mă fac să fiu, aşa cum a spus profesorul Vasile Dîncu, un romantic în politică”, a declarat Crin Antonescu, în aplauzele mulţimii adunate în Piaţa Unirii.

Totodată, a subliniat că va fi un președinte care va reprezenta România mai puternic. În opinia sa, „Europa este sub asediu, dar și noi aparținem Europei, iar dacă ne-a ajutat să ne dezvoltăm în ultimii ani, acum este rândul nostru să-i oferim ceea ce știm”. Lupta este pentru „sufletul Europei” și promite să ia o poziție fermă. „Unesc, întăresc și înalț această națiune cu ajutorul politicienilor, al cetățenilor și al lui Dumnezeu. Cu Dumnezeu, înainte!” – a spus candidatul PNL-PSD și UDMR la funcția supremă în stat.

C.P.