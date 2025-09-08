ECONOMIE

Creștere substanțială a amenzilor pentru lipsa rovignetei

8 septembrie 20250 commentarii

Tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport se modifică începând de luni, 8 septembrie, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că, începând de luni, 08.09.2025, tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj se modifică în conformitate cu OG 23/2025 pentru modificarea şi completarea OG nr.15/2002. Tot în conformitate cu prevederile OG 23/2025 se modifică şi tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni şi Vădu Oii”, se menţionează într-un comunicat al CNAIR.

Bani grei pe zile și pe tone

De la 1 septembrie 2025, preţul rovinietei s-a modificat pentru autoturisme, potrivit legii 141/2025, precum şi cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei valabile, de la 500 lei (valoarea minimă) la 1.000 lei (valoarea maximă). Astfel, tariful de utilizare a drumurilor naţionale (rovinieta) va fi, cu TVA inclus: pentru autoturisme de 3,5 euro pentru o zi, 6 euro pentru 10 zile, 9,5 euro pentru 30 de zile, 15 euro pentru 60 de zile şi 50 de euro pentru 12 luni; pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone de 10 euro pentru o zi, 13,5 euro pentru 10 zile, 21,5 euro pentru 30 de zile, 34 de euro pentru 60 de zile şi 114 euro pentru 12 luni; pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone şi mai mică sau egală cu 7,5 tone de 7,5 euro pentru o zi, 19 euro pentru 7 zile, 38 de euro pentru 30 de zile şi 380 de euro pentru un an; pentru vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) de 17 euro pentru o zi, 42,5 euro pentru 7 zile, 85 de euro pentru 30 de zile şi 855 euro pentru un an; pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) de 85 de euro pentru o zi, 71 euro pentru 7 zile, 142,5 euro pentru 30 de zile şi 1.425 euro pentru 12 luni; pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) de 7,5 pentru o zi, 19 euro pentru 7 zile, 38 euro pentru 30 de zile şi 380 euro pentru un an; pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) de 13 euro pentru o zi, 33 euro pentru 7 zile, 66,5 euro pentru 30 de zile şi 665 euro pentru 12 luni.

Transportul apasă pe roți și buzunare

Cuantumul amenzii contravenţionale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile va fi între 500 şi 1.000 de lei pentru autoturisme, între 1.140 şi 2.280 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, între 3.800 şi 7.600 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone şi mai mică sau egală cu 7,5 tone, între 6.650 şi 13.300 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone şi mai mică decât 12 tone, între 8.550 şi 17.100 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv), între 14.250 şi 28.500 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv), între 3.800 şi 7.600 lei pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi între 6.650 şi 13.300 lei pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto).

Emiterea rovignetelor prin SIEGMCR va fi suspendată o oră

Emiterea rovinietelor în punctele de distribuţie, prin intermediul portalurilor web/aplicaţiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS şi a dispozitivelor de procesare a plăţilor numerar/electronice (terminale) va fi suspendată timp de o oră, în noaptea de duminică spre luni, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „(…) în intervalul 31.08.2025 (duminică) ora 23:30 – 01.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor în punctele de distribuţie, prin intermediul portalurilor web/aplicaţiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS şi a dispozitivelor de procesare a plăţilor numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată. Această scurtă suspendare este necesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control al Rovinietei – SIEGMCR a informaţiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinieta) aplicabil în cazul autoturismelor, ca urmare a prevederilor Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal – bugetare”, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, utilizatorii pot achiziţiona rovinieta în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 00:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

