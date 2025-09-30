Cresc prețurile

ECONOMIE

30 septembrie 20250 commentarii

Managerii din construcţii şi comerţul cu amănuntul anticipează o tendinţă de scădere a activităţii economice şi o creştere a preţurilor în perioada septembrie-noiembrie 2025, iar cei din industria prelucrătoare şi servicii întrevăd o stabilitate în privinţa activităţii şi a numărului de salariaţi, dar şi o creştere a preţurilor, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Astfel, 16,5% dintre managerii din construcţii şi 14,8% dintre cei din comerţul cu amănuntul estimează că în perioada menţionată activitatea va scădea. În sectorul de comerţ cu amănuntul, 15,2% dintre manageri anticipează creştere a numărului de salariaţi, iar 50,8% dintre managerii din construcţii şi 47,4% din comerţul cu amănuntul consideră că preţurile vor creşte.

Pe baza datelor din ancheta de conjunctură realizată de INS, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni o relativă stabilitate a producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de 3,5%. Se estimează, de asemenea, o stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural -4,1%). Preţurile produselor industriale sunt aşteptate să urmeze o tendinţă ascendentă, indicată printr-un sold conjunctural de 35,3%.

Potrivit opiniilor exprimate de manageri, în luna septembrie, volumul producţiei din sectorul construcţii va avea o tendinţă descendentă în următoarele trei luni (sold conjunctural -8,8%). De asemenea, se preconizează o tendinţă descendentă şi a numărului de salariaţi (sold conjunctural -6,8%). Se aşteapă ca preţurile lucrărilor de construcţii să urmeze o traiectorie ascendentă reflectată printr-un sold conjunctural de +48,7%.

În sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -8,4 %. În ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează un avans moderat al numărului de salariaţi (sold conjunctural +10,5%).
Majorări de preţuri sunt estimate de cei mai mulţi dintre respondenţi 47,4% şi doar 1,5% spun că preţurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de 45,9%.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendinţă de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -2,1%. În sectorul serviciilor, numărul salariaţilor este preconizat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -2,8%. Preţurile de vânzare sau de facturare se anticipează că vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +27,6%.

