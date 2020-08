Costan Morar va candida la Primăria Dej din partea PNL!

Primarul de la Dej, Costan Morar, a anunțat, oficial, că va candida pentru un nou mandat din partea Partidului Naţional Liberal, „alături de o echipă responsabilă”.

Costan Morar a acceptat propunerea liberalilor, după ce acum două săptămâni a decis să nu mai candideze din partea PSD Cluj, o organizație județeană „șubredă”.

„Acum două săptămâni anunţam că nu voi mai candida din partea Partidului Social Democrat la Primăria municipiului Dej. A fost o decizie asumată, luată doar în momentul în care a fost evident pentru mine că munca şi efortul meu în acest partid nu sunt apreciate, fiind folosite de unii lideri doar pentru propria imagine, în scopuri politice personale.

Am trăit în PSD perioade frumoase, alături de oameni minunaţi dar am trăit şi umilinţa de a fi suspendat din partid, chiar dacă la acel moment eram singurul primar PSD al unui municipiu din judeţ. Un gest politic justificat doar de ambiţia unora de a înlătura un om incomod care nu a putut fi controlat. Un gest de neînţeles la acea vreme nici de către cei care m-au votat, de cetăţeni, de colegii de partid, nici chiar de către adversarii politici”, a declarat Costan Morar.

Primarul de la Dej mai atrage atenția că rezultatele sale ca primar au fost întotdeauna peste cele ale partidului, iar el a fost un om de echipă fiind alături de partid în toate campanile electorale.

„Proiectul meu de viitor este Dejul pentru dejeni, necondiţionat de interese de grup, politice şi personale.

Am fost plăcut surprins să constat că deşi am făcut parte din partide politice diferite, liderii PNL CLuj au apreciat activitatea mea administrativă ca primar, modul în care m-am luptat pentru proiecte şi finanţări, felul în care munca mea a fost apreciată de cetăţenii municipiului Dej, de altfel, domniile lor făcând acest lucru şi public.

Discuţiile avute cu liderii PNL CLuj, Alin Tişe şi Daniel Buda au fost deschise şi aplicate pe posibilitatea de susţinere a marilor proiecte viitoare ale Dejului, pe identificarea de noi oportunităţi de investiţii şi pe suţinerea acestora la nivel naţional şi guvernamental. Am apreciat în mod deosebit eficienţa şi sinceritatea discuţiilor avute cu liderii PNL Cluj, în legătură cu posibilitatea construirii unui proiect comun pentru Dej şi dejeni, precum și asigurările primite din partea domniilor lor pentru susţinerea administrativă şi politică a oricărui proiect solid care este util pentru Dej.

Fiind convins de sinceritatea abordării, de perspectiva unei colaborări politice şi administrative în interesul dejenilor, consider că putem da un exemplu în care interesul general este pe primul plan, neafectat de orgolii, de identificări doctrinare fixiste, rigide pentru că nu culorile politice generează automat prosperitatea unei comunităţi ci oamenii serioşi şi responsabili angajaţi în jurul interesului comun.

Pentru aceste motive şi neavând niciun interes personal, eu sau familia mea, aşa cum se speculează, am decis să accept propunerea de a candida la Primăria municipiului Dej din partea Partidului Naţional Liberal, alături de o echipă responsabilă, pentru un proiect solid şi asumat”, a mai spus Costan Morar.

A.M.C.