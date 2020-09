Coronavirusul anulează concertul de deschidere a stagiunii 2020/2021 de la Filarmonica Transilvania

Filarmonica de Stat „Transilvania” Cluj-Napoca anulează concertul de deschidere a stagiunii 2020/2021, care trebuia să aibă loc astăzi, după ce doi angajați au fost infectați cu COVID-19. Conducerea instituției a anunțat că sala de concerte se închide, pe perioadă nedeterminată, până când se va considera că reunirea publicului în sala de concerte devine mai sigură. „Am început optimiști că ne întoarcem acum, la deschiderea stagiunii 2020/2021, în sala de concerte în care, acum 65 de ani, Orchestra Filarmonicii s-a făcut auzită pentru prima oară. Am știut că nu va fi ușor și că această stagiune vine cu multe necunoscute și cu multe incertitudini de la o zi la alta. Am spus că o începem, dar nu știm cum o vom termina. „Am fost bucuroși că avem stabilite concerte măcar pe luna septembrie, iar să îți faci planuri pe o lună în ziua de azi este un gest curajos.

Din păcate, trebuie să vă anunțăm că deschidem stagiunea 2020/2021 cu o închidere. Sau, altfel, spus, că închidem Concertul de Deschidere a Stagiunii 2020/2021. Din orice sens vreți să citiți informația, rezultatul este același.

Și, oricât de anormal ar părea, în circumstanțele prezentului acest gest ține de normalitate. Vă informăm că doi dintre angajații din administrația Filarmonicii de Stat ”Transilvania” au fost diagnosticați cu COVID-19. Ei se află de azi în izolare, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca”, a anunțat Filarmonica de Stat Transilvania. Reprezentanții instituției au precizat că s-au luat toate măsurile necesare pentru izolarea persoanelor care au intrat în contact cu angajații conformați cu coronavirus și, de asemenea, pentru dezinfectarea spațiului de lucru.

„Sala de concerte se închide iar, pe perioadă nedeterminată, până când vom considera că reunirea publicului în sala de concerte devine mai sigură.

Vom reveni în curând cu noi informații legate de celelalte concerte din luna septembrie.

Le dorim multă sănătate angajaților noștri, dar și vouă, publicului nostru. Ne-ar fi plăcut să ne întâlnim, dar suntem conștienți că aceste măsuri sunt necesare pentru siguranța tuturor” a transmis instituția de cultură clujeană.