Corina Crețu, la Cluj: “România suferă de lipsa proiectelor mature și documentate”

POLITICA Articol scris in EVENIMENT

Europarlamentarul Corina Crețu (ProRomânia), consideră că, la ora actuală, țara noastră suferă de lipsa proiectelor mature, și că, în schimb, asistăm la o inflație de promisiuni de proiecte, referindu-se aici, printre altele, la cel privind viitorul metrou și tren metropolitan de la Cluj.

„În perioadele de campanie electorale, unii candidați lansează multe lucruri fără să cunoască foarte exact posibilitatea realizării acestora. Pe de altă parte, atunci când există voință politică și oameni cu experiență, lucruri care păreau imposibile, devin posibile. Din păcate, în România există o lentoare, de care am tot vorbit, știți foarte bine, inclusiv aici, la Cluj, a absorbției fondurilor europene. Realitatea este că pe exercițiul financiar 2007-2014, am reușit, din calitatea de comisar european, împreună cu experții noștri de la Comisia Europeană și cu guvernele României să închidem programele operaționale cu 92% absorbție. Din păcate, perioada 2014-2020, suntem în septembrie 2020, ultimul an în care se mai pot depune proiecte și rata de absorbție este 35 %. Noi tot vorbim în spațiul public de banii care urmează să vină din 2021 până în 2027, banii aceștia sunt deocamdată doar pe hârtie, dar nimeni nu vorbește de rata slabă de absobție din actuala perioadă de programare. Sunt lucruri importante de făcut, în primul rând, continuarea infrastructurii, în Cluj, știți foarte bine că în 2018 am aprobat 272 milioane euro pentru tronsonul Sebeș Turda, din fonduri europene, de asemenea, în programul operațional regional am aprobat cele trei spitale regionale cu care, vedeți, se întârzie foarte mult. Eu aș fi sperat ca până în 2020 să le și inaugurăm, iată că nu sunt nici la stadiul începerii construcției și se estimează că vor fi gata în 2027, deci un proiect care avea bani europeni puși deoparte din 2015… De aceea oamenii consideră utopice foarte multe lucruri, dar eu cred că un plan bine pus la punct și lăsarea politicii deoparte, în primul rând, este vitală pentru a ne concentra pe proiectele care servesc efectiv interesul cetățeanului”, a declarat Corina Crețu.

Europarlamentarul ProRomânia a mai subliniat că e important ca guvernanții să se concentreze pe continuarea proiectelor deja existente și pe resursele actuale, nu pe promisiuni de proiecte.

„Mereu am spus să ne concentrăm pe folosirea resurselor pe care le avem și continuarea proiectelor. Pe hârtie sau în discursuri, putem folosi proiectele, dar din păcate, România suferă de lipsa proiectelor mature, documentate. Din acest punct de vedere e important, să spun că în perioada în care am fost comisar, la finalul mandatului meu aprobasem toate proiectele pe care România le depusese. E important ca dincolo de vorbe să se facă proiecte. România suferă de lipsa proiectelor mature și documentate, dar asistăm la o inflație de promisiuni de proiecte. Este trist și acest lucru duce și la scăderea încrederii oamenilor în politicieni și clasa politică”, a mai spus Corina Crețu.

Anca M. Colibășanu

Foto: Cosmin Puriș