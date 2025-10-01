EVENIMENT

Copil de 12 ani, lovit pe trotuar de o mașină scăpată de sub control, la Cluj-Napoca

1 octombrie 20250 commentarii

Un copil de 12 ani a fost lovit de un autoturism în timp ce se afla pe trotuar pe strada Avram Iancu din Cluj-Napoca. Potrivit informațiilor furnizate de Poliție, un bărbat în vârstă de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Avram Iancu – Piața Cipariu, Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și a acroșat minorul aflat pe trotuar.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, la fața locului au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare și două echipaje SMURD. Copilul prezenta multiple traumatisme și se afla în stare de inconștientă, fiind intubat de echipajul SMURD și transportat în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca.

Mama minorului, aflată la fața locului, a fost evaluată medical de cel de-al doilea echipaj SMURD, prezentând agitație psihomotorie. Aceasta a fost transportată la spital în calitate de însoțitor al copilului.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat că șoferul nu consumase alcool.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

