EDUCAȚIE

Copiii, educați să îngrijească păsările pe timp de iarnă

14 noiembrie 20250 commentarii

SOR (Societatea Ornitologică Română) filiala Cluj și Muzeul Zoologic – UBB Cluj-Napoca organizează, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, între orele 10.00 și 16.00, la muzeu, strada Clinicilor nr. 5-7, atelierul de hrănitori. Activitățile au în centru preocuparea pentru păsări și natură și vor antrena voluntari de toate vârstele într-o atmosferă plină de energie.

Ca în fiecare an, în cadrul atelierului voluntarii și reprezentanții SOR Cluj construiesc hrănitori pentru păsări, îi învață pe participanți despre hrana potrivită în funcție de sezon și despre despre păsări, decorează, fac tururi ghidate în muzeu și inelează păsări sălbatice. „Participarea la eveniment este gratuită, iar intrarea se face pe baza biletului de intrare la Muzeul Zoologic al UBB, partenerul strategic al acestui eveniment. Dar atât păsările cât și ornitologii implicați vor aprecia donația voastră”, transmit organizatorii care mai spun că așteaptă cu drag participanții la ultimul eveniment organizat dedicat păsărilor, din acest an. Evenimentul se derulează cu sprijinul partenerilor LunchBox și Exclusiv Catering.

Reamintim faptul că, anul trecut, la atelier participanții s-au bucurat de activități inedite, precum construirea de hrănitori, din coji de pomelo, cocos, recipiente din plastic și scânduri de rășinoase, dar și livrarea primei serii de hrană, constând în semințe crude de floarea-soarelui. O altă activitate care a captat atenția publicului a fost inelarea păsărilor sălbatice în scop științific. Ornitologul Osváth Gergely, de la Muzeul Zoologic al UBB, a inelat atunci țicleni, pițigoi mari și albaștri. De asemenea, colțul Herpeto a strâns în jurul său mulți copii care au putut afla curiozități despre viața animalelor pe timpul iernii.

T.S.

sursă foto: SOR Cluj

