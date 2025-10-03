SĂNĂTATE

Copiii cu insuficiență renală primesc o nouă șansă la viață la Cluj

3 octombrie 20250 commentarii

Nouă transplanturi pediatrice realizate anul acesta la ICUTR

Pentru copiii cu boală cronică de rinichi în stadiu final, o viață normală poate părea departe. Însă echipa Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca lucrează constant pentru ca această șansă să devină realitate. În ultima săptămână, medicii au realizat două transplanturi renale pediatrice, ridicând numărul total de astfel de intervenții efectuate în 2025 la 9, dintr-un total de 64 de transplanturi renale realizate până acum.

Părinți eroi, gesturi de viață

Aceste intervenții au fost posibile datorită generozității părinților donatori, care au ales să ofere copiilor lor darul suprem: șansa la o viață sănătoasă. Într-un context în care numărul donatorilor în moarte cerebrală rămâne scăzut, curajul și altruismul acestor părinți reprezintă soluția salvatoare pentru micii pacienți.

„Fiecare transplant pediatric nu este doar o procedură medicală – este șansa copilului de a crește sănătos, de a merge la școală, de a se juca și de a trăi alături de familie,” explică echipa ICUTR.

Institutul mulțumește tuturor celor care au sprijinit până acum activitatea sa și continuă să caute parteneri pentru construirea unui Centru de Transplant modern. Obiectivul este extinderea activității atât în domeniul urologic, cât și în cel de transplant, pentru a oferi mai multe șanse pacienților și a crește siguranța și eficiența procedurilor medicale.

Zece transplanturi aduc o economie de un milion de euro la buget

Estimările arată că efectuarea a 100 de transplanturi anual poate genera o economie de peste 10 milioane de euro la bugetul de stat, comparativ cu tratamentul prin dializă. Acești bani ar putea fi investiți direct în construcția și modernizarea unui Centru de Transplant, care să asigure viitorul pacienților și sustenabilitatea sistemului sanitar românesc.

Echipa ICUTR rămâne dedicată asigurării celor mai bune condiții medicale, redând speranța și sănătatea pacienților, de la copii până la adulți. În fiecare transplant realizat se află atât priceperea medicilor, cât și generozitatea familiilor, care transformă spațiul clinic în locul unde viața primește o nouă șansă.

„Acolo se găsesc banii și viziunea pentru viitor – un Centru de Transplant modern este nu doar necesar, ci vital pentru pacienții noștri,” subliniază reprezentanții institutului.

 

