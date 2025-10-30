ADMINISTRAȚIE

Consiliul Local Cluj-Napoca aprobă patru proiecte majore de infrastructură în valoare de 84 milioane de euro

30 octombrie 20250 commentarii

În cadrul ședinței de miercuri, 29 octombrie, Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat patru proiecte strategice de infrastructură publică, al căror cost total se ridică la 84 de milioane de euro. Deciziile luate vizează dezvoltarea urbană, creșterea calității serviciilor sociale și modernizarea traficului rutier în oraș.

Proiecte aprobate:

  1. Parcul Est – A fost aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru reamenajarea și dezvoltarea Parcului Est, într-un proiect estimat la 18,5 milioane de euro. Spațiul verde va fi modernizat, iar intervențiile vor include facilități pentru recreere și activități sportive.
  2. Centrul rezidențial de recuperare din adicții „Noi Orizonturi” – Consiliul Local a aprobat achiziția serviciilor de proiectare și execuție pentru construirea centrului, proiect evaluat la 25 milioane de euro. Centrul va oferi suport specializat persoanelor care se confruntă cu probleme de dependență, contribuind la consolidarea rețelei de servicii sociale din Cluj-Napoca.
  3. Pasaj rutier B-dul Muncii – str. Oașului – A fost aprobat PUZ-ul pentru realizarea unui pasaj rutier la această intersecție intens circulată, investiție estimată la 26 milioane de euro, menită să fluidizeze traficul și să reducă aglomerația în zonă.
  4. Drum de acces HUB Educațional Borhanci – Proiect în valoare de 15 milioane de euro, care va asigura conectivitatea între unitățile de învățământ și infrastructura urbană, facilitând accesul rapid și sigur pentru elevi și cadre didactice.

Alte decizii importante:

  • Consiliul Local a aprobat mecanismul de protocol pentru acordarea voucherelor sportive și culturale în mediul privat, o măsură ce sprijină implicarea angajaților în activități recreative și educative.
  • Au fost finalizate procedurile pentru achiziția Palatului Telefoanelor, consolidând patrimoniul cultural și administrativ al orașului.
  • Începând cu 10 noiembrie 2025, vor fi implementate noi reguli de circulație în cartierul Someșeni Bărc 1, inclusiv instituirea de sensuri unice, pentru reducerea impactului traficului greu asupra locuitorilor.
  • Au fost publicate în Monitorul Oficial modificările aduse OUG 52/2025, care vor intra în vigoare în perioada următoare.

Autoritățile locale subliniază că aceste investiții și măsuri urmăresc atât dezvoltarea infrastructurii urbane, cât și creșterea calității vieții locuitorilor, prin reducerea congestiei rutiere, sprijinirea inițiativelor sociale și culturale și modernizarea spațiilor publice.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

O nouă consultare publică pe tema realizării Drumului Expres Cluj-Dej

Șase noi defibrilatoare externe amplasate de Consiliul Județean în Cluj-Napoca și Răscruci

Lucrări de amenajare a malurilor Someșului Mic la Gherla

Acțiuni anuale de verificare a construcțiilor hidrotehnice din județul Cluj

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.