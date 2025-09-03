ADMINISTRAȚIE

Consiliul Județean Cluj asfaltează integral drumul județean DJ 107N din zona montană

3 septembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a demarat lucrări ample de întreținere și modernizare pe drumul județean DJ 107N, pe sectorul cuprins între Valea Ierii și intersecția cu DJ 107J Finișel. Proiectul vizează o porțiune de 3,31 km, între kilometrii 14+000 și 17+310, care va fi asfaltată complet la finalul intervențiilor.

„Sunt lucrări importante pentru că vorbim despre un drum care face legătura între Someșu Rece, Valea Ierii și Băișoara, un drum esențial pentru dezvoltarea turismului și a activităților montane din județul Cluj”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Acesta a subliniat și valoarea peisagistică a traseului, care oferă acces către Mănăstirea „Înălțarea Domnului” din Muntele Rece.

Lucrări complexe de modernizare

Proiectul include curățarea platformei drumului, reprofilarea și cilindrara acestuia cu adaos de piatră spartă, completarea acostamentelor și asigurarea scurgerii apelor prin curățarea șanțurilor și rigolelor. Totodată, vor fi executate lucrări de înlocuire și prelungire a podețelor, așternere de strat de balast stabilizat și, în etapa finală, aplicarea covorului asfaltic.

De asemenea, vor fi amenajate aproximativ 20 de accese la proprietăți, folosind balast și țeavă corugată, iar vegetația de pe marginea drumului va fi tăiată pentru a îmbunătăți siguranța rutieră.

Lucrările au o valoare totală de 3.237.616,04 lei, TVA inclus, și urmează să fie finalizate în termen de patru luni.

În toamna anului trecut, Consiliul Județean Cluj a asfaltat și celelalte două sectoare ale DJ 107N, între km 17+310 și km 28+612, ceea ce înseamnă că, odată cu finalizarea actualelor lucrări, drumul va fi asfaltat în întregime.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Primăriile din județul Cluj care pierd personal în scenariul propus de Bolojan

Maria Forna condamnă ferm violența domestică și reamintește cetățenilor despre mecanismele de protecție

Lucrări de întreținere pe drumul județean Turda – Bogata – Călărași

Piețele publice din Cluj-Napoca: între memorie urbană și viitor funcțional

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.