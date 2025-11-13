EVENIMENT

Consilierul lui Kelemen Hunor, implicat în demersul de clasificare a mormintelor din Cimitirul Central

13 noiembrie 20250 commentarii

Apar noi informații cu privire la procedura de clasare în patrimoniul național a sute de morminte din Cimitirul Central din Cluj-Napoca printre care se află și unul în care a fost depus criminalul de război Schilling Janos, implicat în atrocitățile asupra evreilor din zona Dej.


Documentele depuse la instituțiile abilitate și care au fost consultate de Făclia de Cluj indică faptul că în acest demers a fost implicat și Csok Zsolt, consilierul personal al liderului UDMR, Kelemen Hunor.

Propunerea de clasificare a 417 morminte din Cimitirul Central din Cluj a fost făcută de Fundația Hazsongard condusă de Erzsebet Gergely, sora fostului episcop episcop reformat Laszlo Tokes.

Documentele arată că deși Comisia Zonală a Monumentelor Istorice (CZMI) a emis aviz negativ pentru calsarea celor 417 morminte din cauza lipsei de documentație (fără relevee, studiu istoric și coordonate STEREO), cererea Fundației Hazsongard a primit în cele din umră aviz favorabil din partea Direcției Județene pentru Cultură (DJC) Cluj în decembrie 2021. În povestea demersului de clasificare apare și Csok Zsolt, angajat al Muzeului de Istorie a Transilvaniei, partenerul de viață a lui Hegedus Csilla, fost ministru al Culturii. Totodată, Csok Zsolt este consilier personal al viceprim-ministrului Kelemen Hunor.

În perioada 3-5 mai 2023 a avut loc o nouă întâlnire la Cluj-Napoca, între reprezentantul Institutul Național al Patrimoniului, reprezentantul Fundației Hazsongard, care, în mod surprinzător, a fost consilierul personal al viceprim-ministrului Kelemen Hunor, arheologul Csok Zsolt, Întâlnirea din data de 3 mai 2023 a avut loc la sediul Fundației Erdelyi Museum din mun. Cluj-Napoca, str. Napoca, nr. 2-4.

Contactat telefonic, Csok Zsolth spune că pentru el prezervarea patrimoniului cultural constituie o prioritate și că nu contează etnia de care este legat. „Mormântul lui Janos este la fel de important ca a lui Gheorghiță dacă are valoare patrimonială”, a spus arheologul, precizând că mormintele reprezintă pentru fiecare comunitate elemente de identitate. „Dacă într-un cimitir sunt importante 10 morminte valoroase din punct de vedere patrimonial, atunci să fie clasificate”, a explicat arheologul.

Întrebat de ce a fost inclus și mormântul criminalului de război Schilling Janos, Csok Zsolth a spus că a parcurs lista tuturor celor 417 de morminte pentru a vedea detalii legate de fiecare persoană ce își doarme somnul de veci în aceste amenajări funerare.

Specialiști în patrimoniu susțin că introducerea în patrimonial cultural național al României a peste 700 morminte/pietre funerare/cavouri este exagerată, în condițiile în care cimitire similare din țară sau străinătate au clasificare drept monumente istorice mult mai puține astfel de reprezentări funerare ale unor personalități marcante ale istoriei locale și naționale. Spre exemplu, în Cimitirul Bellu din București sunt clasificate sub 200 de astfel de monumente funerare. Totodată, deși în România există suficient de multe localități bogate în patrimoniu construit, sunt clasificate cu mult mai puține monumente istorice decât se dorește în cazul mormintelor Cimitirului Central din Cluj-Napoca. Specialiștii spun că nu se impune clasificarea mormintelor pentru că Cimitirul Central din Cluj-Napoca este dublu protejat. Odată prin faptul că se află în zona istorică urbană protejată iar pe de altă parte tot arealul cimitirului este încadrat ca monument istoric. Cu toate aceste se dorește clasificarea a altor 800 de morminte, ceea ce va însemna o triplă protejare.

Făclia a încercat să afle poziția lui liderului UDMR Cluj, Csoma Botond vis-a-vis de includerea mormântului lui Schiling Janos, condamnat pentru crime de război, în categoria monumentelor. Am dorit să vedem cum se raportează liderul UDMR la acest caz pentru că am văzut că este proecupat de derapaje de dreapta după ce a luat atitidine față de corul de copii care au cântat în Catedrala Națională. Deși i-am scris lui Csoma Botond atât vineri cât și luni, liderul UDMR a ignorat total solicitarea noastră. Dovadă că deputatul UDMR este preocupat doar de anumite teme.

C. PURIȘ

