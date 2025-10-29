EXTERNE

Congresmeni americani critică reducerea rotaţiei trupelor SUA în România

29 octombrie 20250 commentarii

Preşedinţii comisiilor pentru apărare din cele două camere ale Congresului SUA, Senatul şi Camera Reprezentanţilor, Roger Wicker şi Mike Rogers, ambii republicani, au emis miercuri o declaraţie comună în care îşi exprimă preocuparea faţă de anunţul Pentagonului privind reducerea prezenţei militare americane în România prin încetarea rotaţiei unei brigăzi, decizie despre care afirmă că pare a fi necoordonată şi contrară strategiei preşedintelui Donald Trump, potrivit unui comunicat al Camerei Reprezentanţilor.

„Ne opunem ferm deciziei de a nu menţine rotaţia brigăzii americane în România şi procesului în desfăşurare al Pentagonului de revizuire a prezenţei forţelor care ar putea conduce la retrageri suplimentare ale trupelor americane din Europa de Est”, indică cei doi congresmeni în declaraţie.

„Am anunţat pe 19 martie că nu vom accepta schimbări semnificative ale structurii noastre militare făcute în lipsa unui proces interinstituţional riguros, a coordonării cu comandanţii unităţilor de luptă şi Statului Major şi a colaborării cu Congresul”, au amintit ei.

„Din păcate, pare că tocmai acest lucru se încearcă. În urmă cu două săptămâni, preşedintele Trump a declarat că Statele Unite nu vor retrage forţe din Europa, ci „le-ar putea repoziţiona puţin”. Preşedintele are dreptate când afirmă că prezenţa forţelor americane în Europa trebuie actualizată, în timp ce NATO preia sarcini suplimentare şi natura războiului se schimbă. Dar această actualizare trebuie coordonată extins atât în interiorul guvernului SUA cât şi al NATO”, susţin mai departe congresmenii Roger Wicker şi Mike Rogers.

„România este un aliat puternic, care a făcut investiţii substanţiale pentru a găzdui forţele americane şi a moderniza infrastructura destinată acestora. România cheltuie de mai mulţi ani peste 2% din PIB pentru armata sa şi s-a angajat să ajungă la 5% din PIB. Aceste investiţii, la care se adaugă contribuţiile sale la apărarea flancului estic al NATO şi la securitatea Mării Negre, evidenţiază rolul central al României în securitatea Alianţei. În mod special, începând din 2016 România găzduieşte detaşamentul american de apărare antirachetă Aegis Ashore, acceptând riscuri politice, militare şi economice substanţiale pentru amplasarea unor sisteme concepute mai degrabă pentru apărarea aliaţilor NATO decât pentru cea a propriului teritoriu”, argumentează cei doi republicani în favoarea menţinerii neschimbate a prezenţei militare americane în România.

„Datorită leadership-ului preşedintelui Trump, aliaţii noştri europeni au acceptat să îşi asume niveluri istorice ale sarcinii apărării colective. Totuşi, reînarmarea europeană are nevoie de timp. Retragerea prematură a forţelor americane de pe flancul estic al NATO, şi aceasta la numai câteva săptămâni după ce drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al României, subminează descurajarea şi riscă să invite Rusia la noi agresiuni”, consideră şefii comisiilor de apărare din Congresul SUA.

„Această decizie transmite de asemenea un semnal greşit Rusiei, chiar în momentul când preşedintele Trump pune presiune pentru a-l forţa pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor pentru a ajunge la o pace durabilă în Ucraina. Preşedintele are perfectă dreptate: acum este momentul ca SUA să demonstreze hotărârea noastră în faţa agresiunii Rusiei. Din păcate, decizia Pentagonului pare a fi necoordonată şi direct în contradicţie cu strategia preşedintelui” Trump, continuă Roger Wicker şi Mike Rogers.

Ei consideră „îngrijorător faptul că Congresul nu a fost consultat înaintea acestei decizii, mai ales având în vedere sprijinul clar, bipartizan şi bicameral pentru o prezenţă americană robustă în Europa, exprimat deopotrivă în versiunile Senatului şi Camerei Reprezentanţilor ale legii apărării pentru anul fiscal 2026”. Această legislaţie, remarcă cei doi congresmeni, „menţionează clar poziţia Congresului ca nicio modificare a prezenţei americane în Europa să nu fie făcută fără un proces riguros de analiză”.

„Solicităm clarificări din partea Pentagonului despre cum intenţionează să atenueze impactul acestei decizii asupra capacităţii de descurajare şi apărare a NATO şi dacă s-au coordonat cu aliaţii pentru a minimiza aceste consecinţe. Vom solicita de asemenea asigurări că, aşa cum preşedintele a declarat anterior, cele două brigăzi mecanizate din Polonia vor fi menţinute şi că SUA vor continua să menţină o prezenţă rotaţională persistentă în Polonia, în statele baltice şi în România”, anunţă la finalul declaraţiei lor preşedinţii comisiilor pentru apărare din cele două camere ale Congresului SUA.

Publicaţia ucraineană Kyiv Post a relatat marţi noapte că administraţia preşedintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldaţi americani din România şi şi-a notificat aliaţii occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele.

Ministrul apărării naţionale Ionuţ Moşteanu a declarat miercuri că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională. Pentagonul a confirmat la rândul său că nu va mai fi efectuată rotaţia Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată.

