EVENIMENT

Conflict violent între culegătorii de ciuperci

29 septembrie 20250 commentarii

Un bărbat de 47 de ani din județul Sălaj a fost arestat după ce a lovit cu un topor în cap un alt bărbat aflat la cules de ciuperci, într-o pădure din comuna Măguri-Răcătău. Victima a fost rănită și a necesitat îngrijiri medicale, în timp ce agresorul a fost plasat în arestat preventiv pentru 30 de zile.

Victima în vârstă de 44 de ani se afla cu alte două persoane la cules de ciuperci în cătunul Făget din comuna Măguri Răcătău când la un moment dat s-au întâlnit cu un grup de 30 de persoane, aflat în pădure în același scop. Una dintre persoanele din grup, ce avea asupra sa un topor, l-a amenințat pe bărbatul de 44 de ani, iar apoi i-a aplicat o lovitură în zona capului cu obiectul contondent. Cei trei au fugit de la fața locului și au solicitat ajutor prin apel 112.

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești și jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Gilău. Pe traseul spre locul faptei, au fost legitimate 46 de persoane și verificate 8 autoturisme și autoutilitare.

Victima a primit îngrijiri medicale din partea unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj.

În urma activităților operative desfășurate, polițiștii au identificat agresorul, acesta nefiind printre persoanele legitimate anterior. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, din județul Sălaj, a fost depistat ca pasager într-un autoturism, la aproximativ 26 de kilometri de locul producerii incidentului.

Judecătoria Huedin a emis mandat de arestare pe numele agresorului pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe și amenințare.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Promenada inimilor

Primii români care au ajuns cu bicicleta pe Insula Capul Horn și-au lansat cartea la FICT

Prezență record la votul basarabenilor din Cluj-Napoca: Peste 90% au susținut Partidul Acțiune și Solidaritate

La Cluj s-a votat pentru bunăstarea românilor de peste Prut

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.