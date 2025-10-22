SĂNĂTATE

 Conferința „Toamna Medicală Clujeană – O punte între specialități” la Cluj-Napoca

22 octombrie 20250 commentarii

Sala mare a Grand Hotel Napoca va găzdui joi, 23 octombrie 2025, de la ora 9.00, deschiderea festivă a conferinței „Toamna Medicală Clujeană – O punte între specialități”, anunță reprezentații Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj (SCJUC) care mai informează că evenimentul reunește sute de profesioniști reprezentând toate specialitățile medicale și nemedicale angrenate în procesul de îngrijire al pacientului. Conferința este organizată de către SCJUC și Asociația Health Bridge.

Conferința „Toamna Medicală Clujeană” se va derula, în perioada 23 – 25 octombrie 2025, timp de trei zile, deschiderea evenimentului se va face în prezența reprezentanților autorităților publice locale și a liderilor principalelor instituții din domeniul medical. „Organizată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj și Asociația Health Bridge, Toamna Medicală Clujeană reprezintă prima manifestare de profil care aduce la aceeași masă de discuții specialiști din toate domeniile medicale, într-un dialog despre rolul primordial al echipelor multidisciplinare în îngrijirea pacientului, colaborare, comunicare, inovație și digitalizarea serviciilor medicale. Pe parcursul celor trei zile de prezentări științifice și workshop-uri aplicate, vor fi abordate și teme sensibile pentru domeniul medical: aspecte juridice privind malpraxisul, securitatea cibernetică și optimizarea costurilor de îngrijire. Toate secvențele conferinței sunt astfel concepute încât să se transforme într-un real schimb de idei între specialiștii cu experiență și o oportunitate de formare și instruire pentru tinerii specialiști din domeniul medical. Manifestarea va include o secțiune de decernare de premii tuturor celor cu merite deosebite în activitatea medicală”, transmit reprezentanții SCJUC.

