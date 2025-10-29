EVENIMENT

Conferința Națională IMPAKT SUMMIT Real Estate Cluj – Traiectoria ascendentă a orașului este greu de menținut!

29 octombrie 20250 commentarii

Marți a avut loc la Cluj – Napoca Conferința Națională IMPAKT SUMMIT Real Estate, la care au participat lideri ai pieței imobiliare, investitori, arhitecți, dezvoltatori și autorități locale. Scopul întâlnirii a fost acela de a contura direcțiile de dezvoltare ale sectorului imobiliar din județul Cluj și din regiune. Printre altele, evenimentul, organizat de Impakt Imobiliare, și-a propus să genereze dialoguri, parteneriate strategice și soluții sustenabile pentru viitorul pieței. Temele conferinței au vizat: Finațarea și creditarea în sectorul imobiliar; Urbanismul; Arhitectura și direcția dezvoltării Clujului; Cadrul legal în care se derulează tranzacțiile; Investițiile și vânzările cross – border; Dezvoltatorii imobiliari și sustenabilitatea; Oportunitățile pe piața internațională. „O piață imobiliară dinamică, precum cea a Clujului, are nevoie de un eveniment care să aducă împreună actorii cheie ce influențează dezvoltarea locală și națională. Noi ne-am propus o conversație deschisă despre proiectele și investițiile care vor modela viitorul” a declarat Cornelia Bindean, organizator.

Să renunțăm la urbanismul de parcelă!

Prezentă la aveniment, arhitecta Daniela Maier, președinte al Ordinului Arhitecților Transilvania (OAT), a precizat pentru cotidianul Faclia: ”În discuțiile pe care le-am purtat la conferință am menționat câteva lucruri asupra cărora ar trebui să ne îndreptăm atenția. În primul rând este momentul să renunțăm a mai face urbanism de parcelă, ci să găsim soluții legislative adecvate, chiar dacă asta implică modificarea legii pentru a face un urbanism de anvergură, acel urbanism de care și investitorii și administrația clujeană sunt capabili. Cred că acest lucru se va întâmpla pentru că oamenii încep să caute acea plus -valoare pe care arhitectura și urbanismul de calitate le aduc. Asta ca să nu mai discutăm exclusiv în „metri pătrați”, în suprafețe și în valori. Trebuie să mutăm discuția în termeni ca „sustenabilitate”, „rațiuni de confort”, „relația cu spațiul verde”, „componenta fonică”. Toate aceste lucruri trebuie aduse în discuție de către cei interesați, de la administrația orașului, la firmele de proiectare, de construcții și dezvoltatorii imobiliari”.

Comunicarea între decidenți este esențială

În opinia președintei OAT, Clujul va continua să fie încă pentru multă vreme un oraș universitar. „Studenții sunt 25 – 30 % din populația orașului, la care se adaugă segmentul celor din mediul academic și cercetare. Prin urmare nu cred că această direcție a Clujului se va schimba. Dimpotrivă, toate oportunitățile pe care orașul le oferă completează acest lucru: partea turistică, partea de investiții, partea de servicii, băncile. Toate acestea vor facilita dezvoltarea. Foarte bine că la Consiliul Județean se abordează zona metropolitană în detalii tot mai multe și complete. Pentru că în momentul când vom reuși să mapăm această zonă metropolitană marile investiții, administrația locală și cea regională își vor identifica mult mai clar locul. Articulațiile dintre entitățile decidente trebuie să aibă la bază comunicarea. Gândiți-vă că trebuie să beneficiem de un culoar verde, de unul albastru, trebuie să facilităm transportul pentru a scăpa de blocaje și timp pierdut în trafic. Toată partea de infrastructură se poate prioritiza în fucnție de această mapare absolut necesară” – precizează arhitecta Daniela Maier.

Calitatea nu se întâmplă, se construiește

Aceasta spune că în urma discuțiilor purtate cu participanții la Bienala de Arhitectură Transilvania (BATRA), care s-a desfășurat zilele trecute la Cluj Napoca, s-a menționat faptul că forme de dezvoltare urbană, mai lente sau mai accelerate, se întregistrează în toată România. Dar, spre deosebire, Clujul este „…într-o situație fericită pentru că realmente se poate purta în bună măsură un dialog cu factorii decidenți. Calitatea nu apare de la sine, nu se întâmplă. Ea se construiește. În primul rând prin comunicarea între părți!” – menționează președinta OA Transilvina.

Legislația pleacă de la educație

În privința modului în care Clujul s-a dezvoltat imediat după 1990, arhitecta Daniela Maier apreciază: „Dacă îmi spuneți că orașul s-a dezvoltat haotic din punct de vedere imobiliar, eu vă spun că toate orașele s-au dezvoltat haotic imediat după această dată. Și asta pentru că noi, românii ne-am văzut dintr-o dată proprietari. Am făcut imediat tot ce am putut pentru a ne consolida proprietatea. Ne-am adaptat la vremuri. Nu putem critica ceea ce s-a întâmplat imediat după decembrie 90. Era o perioadă de început gelatinoasă, de trecere, mai ales în privința cadrului legal. Astăzi spun: trebuie să ne adaptăm facilităților și geografiei pe care orașul le are. Dar ca să generezi planuri pentru următorii ani, trebuie să fii vizionar. Datoria noastră, a arhitecților, este să menținem orașul pe o traiectorie ascendentă. Și vă spun că nu este deloc ușor, este chiar greu. Legilația actuală nu permite prea mult, are părți rigide, depășite, nepliate pe realitatea imediată. Or o legislație modernă, actuală, nu pleacă de la legile urbanismului sau legile din administrație. Pleacă de la educație, de la mentalități, de la apetitul pentru schimbare, de la viziune. Deci trebuie lucrat constructiv, astfel încât să nu distrugem. Nu judec pe nimeni, evit să merg spre critică, pentru că lucrurile se întâmplă totuși, iar în ultimii 35 de ani tot pe critică s-a mers. Ajunge! Mai degrabă să căutăm soluții”

Nu vorbim cu aceeași voce

În privința relației arhitect – administrația locală, cu ocazia desfășurării BATRA la Cluj Napoca, s-a adus în discuție calitatea și natura acestei relații. O parte semnificativă dintre cei prezenți au fost de părere că, de foarte multe ori, opiniile arhitecților, în ceea ce privește dezvolatarea imobiliară a orașului, sunt ignorate. Președinta OA Transilvania consideră că „Cei din administrație ne ignoră uneori pentru că noi, ca specialiști, nu vorbim cu aceeași voce. De foarte multe ori se urmăresc anumite interese. Apoi, cei din administrația locală, respectiv primarii, marea majoritate au alte profesii. Iar dacă noi, arhitecții nu suntem constanți în ceea ce spunem, suntem disipați în opinii, atunci domnii primari vor face alegeri după propria cultură și formare. Noi avem nevoie unii de alții. Asta trebuie să înțelegem. Doar rezultanta comunicării între noi poate avea ca efect o cetate care beneficiază de o dezvoltare modernă, eficientă, de anvergură”.

Beniamin Pascu

Președinta OA Transilvania, arh. Daniela Maier:

HINT 1:

Dacă noi, arhitecții, suntem disipați în opinii, atunci domnii primari vor face alegeri după propria cultură și formare.

HINT 2 : „În ultimii 35 de ani tot pe critică s-a mers. Ajunge! Mai degrabă să căutăm soluții!”

