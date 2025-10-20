SĂNĂTATE

Conferința Națională de Medicină Psihosomatică, desfășurată la Cluj-Napoca

20 octombrie 20250 commentarii

Conferința Națională de Medicină Psihosomatică, intitulată Psihosomatica 2025, s-a desfășurat în perioada 17–18 octombrie 2025, la Cluj-Napoca, fiind organizată sub egida Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu”, anunță reprezentanții UMF Cluj-Napoca. Evenimentul coordonat de Societatea Română de Medicină Biopsihosocială a reunit peste 100 de participanți.

Citând aceleași surse, întâlnire științifică a debutat cu prezentarea unui rezumat al subiectelor discutate la reuniunea Asociației Europene de Psihosomatică (EAMP), desfășurată la München în septembrie 2025. Totodată, programul științific a inclus peste 20 de prelegeri și trei simpozioane satelit. La acestea s-a adăugat și sesiunea tradițională a studenților masteranzi, cu prezentarea celor mai bune lucrări ale absolvenților programului de masterat în psihosomatică, UMF Cluj-Napoca găzduind anual singurul program de masterat în psihosomatică din țară și din Europa de Est.

Printre lectori s-au numărat specialiști din majoritatea regiunilor țării, dar și invitați internaționali din Republica Moldova și Franța. Printre temele abordate s-au regăsit: stresul și managementul la locul de muncă, burnout-ul, abordarea balintiană a stresului profesional (o metodă de înțelegere și analiză a relației dintre medic și pacient, dezvoltată de Michael Balint, un medic și psihanalist maghiar-britanic, în anii 1950), tulburările axei intestin–creier, atitudinea față de politicile de sănătate publică (inclusiv vaccinarea), consumul de alcool și substanțe, exerkinele, sindromul Stendhal, precum și prezentări de cazuri de patologie neurologică și psihiatrică”, transmit aceiași reprezentanți.

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Garden of Lights – Albă ca Zăpada” la Grădina Botanică „Alexandru Borza”

Cercetătorul Paul Nicu, în echipa condusă de laureatul Nobel pentru studierea mecanismelor vieții replicate în laborator

Centrul de Studii Transilvane: Conferința „Istorie și Istoriografie. Transilvania în context central-european”

Festival de cântece și dansuri populare de pe Câmpie la Gherla

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.