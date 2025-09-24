EDUCAȚIE

Conferință internațională în Științele Vieții la USAMV. 400 de specialiști reuniți pentru inovații științifice

24 septembrie 20250 commentarii

400 de specialiști din 16 țări vor participa, în perioada 25-27 septembrie 2025, la cea de-a XXIV-a ediție a Conferinței internaționale ”Științele Vieții pentru Dezvoltare Sustenabilă” organizată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) la Cluj-Napoca. Ceremonia de deschidere a conferinței va avea loc joi, 25 septembrie 2025, de la ora 9:30, în Aula Magna ”Mihai Șerban”.

Reprezentanții USAMV anunță participarea a 400 de specialiști din România și din alte 15 țări, conferința reprezentând „un forum științific dinamic”, care „favorizează schimbul de opinii, de concepte inovatoare și de promovare a interdisciplinarității”. Programul cuprinde mai multe sesiuni, dedicate unor domenii precum: Agricultură și Protecția Mediului, Știința și Tehnologia Alimentului, Horticultură și Peisagistică, Economie și Dezvoltare Rurală, Zootehnie și Biotehnologii, Medicină Veterinară, Geodezie, Silvicultură și Științe exacte aplicate.

Printre invitați se numără cercetători de prestigiu din Spania, Ungaria, Italia, Portugalia și Muntenegru, care vor aborda teme actuale precum: siguranța microbiană sustenabilă în lanțul alimentar – Pablo Fernandez Escamez (Spania); biotehnologia agricolă și ameliorarea pentru securitatea alimentară din perspectiva biotehnologiei animale – Elen Gócza (Ungaria); monitorizarea și supravegherea sănătății faunei sălbatice în Italia de Nord: experiențe și priorități viitoare – Rudi Cassini (Italia); tendințe actuale în încapsularea și digestia compușilor bioactivi – António Vicente (Portugalia); interacțiuni mutualistice: rolul fungilor micorizați arbusculari în sănătatea plantelor – Claudia Ruta (Italia); modele inovatoare pentru evaluarea eroziunii și scurgerilor de apă în Brazilia, Maroc, Muntenegru, Serbia, Nepal și Iran – Velibor Spalevic (Muntenegru). Cu acest prilej, coordonatorul conferinței, Prof. Dr. Vlad Mureșan, Prorector Cercetare, Dezvoltare și Inovare la USAMV Cluj-Napoca transmite: „Conferința este cel mai important eveniment științific al anului pentru universitatea noastră, fiind deja un reper în domeniul Științelor Vieții. Ne onorează interesul manifestat de specialiști din întreaga lume, care vor aduce în prim-plan cele mai recente descoperiri și inovații. Sesiunile conferinței creează o oportunitate unică pentru dialog științific, schimb de idei și dezvoltarea de parteneriate care vor influența viitorul cercetării”.

La eveniment vor participa studenți și cadre didactice de la cele șase facultăți ale USAMV Cluj-Napoca, dar și invitați din Algeria, Bulgaria, Columbia, Cehia, Gambia, Germania, Grecia, Ungaria, India, Italia, Muntenegru, Polonia, Republica Moldova, Serbia și Spania. Detalii și programul complet al conferinței sunt disponibile pe pagina oficială: https://symposium.usamvcluj.ro/schedule/

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Școli mai bine păzite. Asta promite Daniel David, după scrisorile de amenințare trimise unor unități de învățământ

Ziua Recoltei la Geaca

Rogobete nu l-ar supăra pe Trump

Cluj4Home: Zece noi locuințe pentru relocarea familiilor din Pata-Rât

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.