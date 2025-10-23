EDUCAȚIE

Conferința: „Din vremuri de război. Scrisori și jurnale versificate ale soldaților români din armata austro-ungară în perioada 1914-1918”

23 octombrie 20250 commentarii

Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai prin Școala Doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților organizează joi, 30 octombrie 2025, cu începere de la ora 16.00, conferința „Din vremuri de război. Scrisori și jurnale versificate ale soldaților români din armata austro-ungară în perioada 1914-1918”. Conferința este susținută de prof. dr. Dan-Octavian Cepraga de la Universitatea din Padova, Departamentul de Studii Lingvistice și Literare. Evenimentul va avea loc în sala Pompiliu Teodor, strada Napoca nr. 11 și este realizat în colaborare ASTRA – Despărțământul Cluj-Napoca.

