Condiții de hotel în arestul clujean

17 septembrie 20250 commentarii

Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, comisar-șef de poliție Radu-Adrian Moșuțan, adjunctul șefului IPJ Cluj, comisar șef de poliție Daniel Graur, și reprezentantul Direcției Județene de Informații (DJI) Cluj, locotenent colonel Simona Briciu, au marcat miercuri, 17 septembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă, finalizarea proiectului de modernizare și eficientizare energetică a sediilor IPJ Cluj și DJI Cluj. Mai mult, proiectul a adus condiții dintre cele mai moderne din țară pentru persoanele reținute, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă având acum camere pentru 2-4 persoane, dotate cu baie și dușuri, mobilier pentru a servi masa și posibilitatea pentru aceste persoane de a-și spăla hainele într-un spațiu adecvat. Centrul astfel modernizat a devenit funcțional de la 1 octombrie 2024. De asemenea, a fost înființat Laboratorul teritorial de genetică judiciară Cluj care a primit acreditare la data de 16 iunie 2025.

Prin acest proiect s-a urmărit creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru cele două corpuri de clădire C20 (Poliția municipiului Cluj-Napoca) și C2 (sediile IPJ Cluj și UM0603 – Direcția Județeană de Informații). Valoarea totală a investițiilor a depășit 129 de milioane de lei, iar lucrările au fost executate de către ACI Cluj SRL. Investiția a debutat în luna martie 2018 și s-a încheiat în 21 martie 2025.

Parteneriat foarte reușit”

Acest proiect a prins contur printr-un efort comun și a fost dus la bun sfârșit datorită perseverenței, profesionalismului și colaborării între instituții și oameni dedicați. Proiectul nu a fost lipsit de provocări însă prin seriozitate am reușit să le depășim și să transformăm planurile în realitate”, a spus șefulul IPJ Cluj, Radu-Adrian Moșuțan. Acesta a mulțumit tuturor celor implicați în realizarea proiectului și a acordat colaboratorilor mai multe plachete de onoare.

La rândul său, reprezentantul DJI Cluj a apreciat eforturile depuse pentru implementarea proiectului, numind parteneriatul cu IPJ Cluj „foarte reușit”, „putând fi un exemplu pe viitor și pentru celelalte inspectorate, respectiv direcții regionale de informații”.

În cadrul proiectului au fost implementate măsuri moderne și durabile care au vizat instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice și panouri solare, realizarea unei stații de încărcare pentru autovehicule electrice, accesibilizarea clădirilor pentru persoanele cu dizabilități, îmbunătățirea semnificativă a condițiilor din Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, implementarea unor sisteme eficiente de iluminat și climatizare, modernizarea instalațiilor de ventilare și climatizare HVAC, precum și sistematizarea și securizarea accesului în curtea interioară a inspectoratului. Totodată, începând cu anul 2025, laboratorul teritorial de genetică judiciară Cluj a devenit funcțional, ca parte integrantă a Institutului Național de Criminalistică, care a obținut acreditarea Asociației de acreditare RENAR la data de 16 iunie 2025.

Tia SÎRCA

