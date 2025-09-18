EVENIMENT

Concertul „Muzica Vindecă”  – muzică și speranță în dar pentru pacienți și cadrele medicale

18 septembrie 20250 commentarii

Pe 24 septembrie 2025, de la ora 18:00, curtea interioară a Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca va găzdui concertul „Muzica Vindecă”, susținut de Orchestra New Hope, una dintre cele mai importante orchestre de tineret din România, sub bagheta dirijorului Octavian Lup.

Realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Local, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” și E.ON, concertul este un demers unic și emoționant, dedicat pacienților oncologici, cadrelor medicale și întregului personal al Institutului – un dar sonor de recunoștință, solidaritate și speranță.

„Muzica are puterea de a alina, de a ridica suflete și de a crea punți între oameni. În cadrul acestui concert, fără repetiții și conceput ca o experiență originală și irepetabilă, dorim să dăruim pacienților oncologici un strop de lumină și de speranță, iar cadrelor medicale un semn sincer de recunoștință pentru lupta și dedicarea lor”, declară Octavian Lup, fondatorul și coordonatorul artistic al Orchestrei New Hope.

„Muzica Vindecă” nu este doar un concert, ci un gest profund de empatie, solidaritate și comuniune. Prin acest eveniment, Orchestra New Hope continuă misiunea sa de responsabilitate socială și dovedește, o dată în plus, că muzica are puterea de a transforma suferința în speranță și singurătatea în comunitate.

Orchestra New Hope

Creată în 2018 la inițiativa violoncelistului Octavian Lup, Orchestra New Hope a devenit un ansamblu sonor în peisajul muzical atât prin calitatea membrilor săi, cât mai ales prin natura proiectelor desfășurate. Pasiunea pentru muzică și iubirea pentru semeni definesc forța personalității fiecărui muzician al ansamblului. Tinerii ce alcătuiesc orchestra sunt membri în cele mai importante instituții muzicale din România și se reunesc pentru a cânta cu un singur scop: prin actul interpretativ să pătrundă în conștiința sufletului uman, lăsând acolo speranța. Cu un repertoriu bogat, de la perioada barocă și până la contemporaneitate, ansamblul reușește să transmită emoția și puterea transformatoare a muzicii pe toate scenele pe care concertează. De-a lungul anilor, orchestra New Hope a organizat o serie de concerte unice la nivel mondial, atât pe scene consacrate, precum Ateneul Român, cât și în spații neconvenționale, precum spitale din București, Cluj-Napoca, Craiova, Bistrița, Iași, alături de artiști de renume, precum Paula Seling sau Alexandru Tomescu. În anul 2022, Orchestra New Hope a avut onoarea de a susține Concertul Regal, în prezența Majestății Sale Margareta a României, la Ateneul Românn din București. A avut reprezentații de înaltă ținută în Festivalul Vară Magică, Gala Constantin Brâncoveanu și Concertul pentru Pace, dedicat refugiaților ucraineni. În 2023 și 2024 Orchestra a susținut la Ateneului Român concertul caritabil „Neînvinșii”, dedicat persoanelor cu dizabilități. De asemenea, în anul 2025, Orchestra New Hope a continuat parcursul său de responsabilitate socială printr-un turneu în cinci orașe din România intitulat „Ecouri Sonore, Aripi Libere”, în care muzica clasică, poveștile de viață și dialogurile moderate de specialiști au deschis un spațiu sincer despre riscurile consumului de substanțe în rândul tinerilor.

 

