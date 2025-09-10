DIVERSE

Comunicat de Presă – VIADATTA SRL

10 septembrie 20250 commentarii


Data:  10 Septembrie 2025

VIADATTA S.R.L. lansează proiectul „Creșterea competitivității societății VIADATTA S.R.L.”, cod SMIS 335177, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Proiectul este finanțat prin Prioritatea 1 – „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, și se încadrează în Obiectivul specific 1.3 – „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.

VIADATTA S.R.L., companie cu activitate de producție desfășurată în baza codului CAEN 2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei, oferă servicii profesionale de prelucrare a pietrei naturale pentru pardoseli și alte lucrări de acoperire. În contextul unei cereri tot mai mari pe piață și al nevoii de a se alinia la standarde moderne, compania își propune să își extindă capacitatea de producție și să îmbunătățească eficiența operațională prin investiții în echipamente inovative.

Prin acest proiect, VIADATTA S.R.L. va achiziționa o gamă variată de utilaje și tehnologii moderne, inclusiv::

    • mașini de șlefuit și lustruit planetar de mare putere, cu telecomandă pentru persoane cu dizabilități,
    • mașini de șlefuit monodisc și multifuncționale,
    • aspiratoare profesionale pentru praf și nămol,
    • scarificator pentru beton,
    • echipamente de spălat și aspirat pardoseli și polizoare pentru blaturi.

Noile dotări vor contribui la creșterea productivității, reducerea timpilor de execuție și îmbunătățirea calității serviciilor oferite. Totodată, investiția va avea un impact pozitiv asupra mediului, prin utilizarea unor echipamente eficiente energetic, și asupra comunității, prin crearea a 3 noi locuri de muncă și integrarea persoanelor din categorii defavorizate.

Un obiectiv important al proiectului îl reprezintă obținerea certificărilor ISO 9001:2015 (calitate), ISO 14001:2015 (mediu) și ISO 26000:2010 (responsabilitate socială), care vor sprijini compania în creșterea credibilității pe piața internă și internațională, facilitând extinderea și consolidarea relațiilor cu clienți și parteneri.

Proiectul va fi implementat la punctul de lucru din Cluj-Napoca, Strada Str. Lombului, Nr. FN, pe o perioadă de 17 luni (22 august 2025 – 21 ianuarie 2027).

Valoarea totală a proiectului este de 1.483.292,29 lei, din care 1.216.857,04 lei reprezintă valoarea eligibilă. Contribuția nerambursabilă este de 972.268,78 lei echivalentă cu 79.90% din valoarea totală eligibilă aprobată (826.428,46 lei din fonduri europene reprezentând 67,91% și 145.840,32 lei din bugetul national reprezentând 11,99%), iar 244.588,26 lei este aportul propriu al beneficiarului reprezentând 20,10%.

Proiectul este implementat cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

Prin această investiție, VIADATTA S.R.L. își consolidează poziția pe piața prelucrării pietrei, dezvoltând o afacere modernă, sustenabilă și competitivă, capabilă să răspundă cerințelor actuale ale industriei și să creeze valoare adăugată pentru comunitatea locală.

VIADATTA S.R.L.

Municipiul Cluj-Napoca, Strada Fabricii, nr. 4, Ap. 260, jud. Cluj,

Email: viadatta.project@gmail.com, Tel: + 0762151152

www.regionalnordvest.ro     |     www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obnligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului

României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027″

ziarulfaclia.ro
